В Государственной Третьяковской галерее открылась выставка «Борис. Кустодиев. Живопись. Графика. Театр»

Борис Кустодиев – художник купеческой Руси, ярмарочной, торговой, праздничной. Его картины полны жизнелюбия, они известны нам с самых ранних лет детства. Конечно, все вспомнят «Купчиху за чаем» и её не менее вальяжную кошку. Вот она, наша Россия-матушка, обильная, вкусная.

В этот раз крупная монографическая выставка произведений художника собрала работы из многих музеев России: Москвы, Санкт-Петербурга, родной Кустодиеву Астрахани, Самары, Нижнего Новгорода, Краснодара, Омска и республики Беларусь (Минска и Витебска). В выставочных залах уделено внимание и семье художника, и красотам средней полосы России, и замечательной лёгкой графике и, конечно, «русским типам». Крестьяне, мужики, купцы – смешные, комедийные, в чем-то даже курьезные, но совершенно узнаваемые. Все они сошли со страниц пьес Александра Островского (к его драматургии тоже представлены работы художника).

Такого колоритного мастера не мог обойти театр. Его сценография к спектаклю «Блоха» (по рассказу Николая Лескова «О тульском Левше и стальной блохе»), поставленном для 2-го Московского художественного академического театра и Большого Драматического (Ленинград), тоже можно увидеть на выставке в отдельном разделе «Театр». Творчество Николая Лескова, изобилующее самыми разными историями быта русских мастеровых, крестьян, представителей духовного сословия, разночинцев и мещан, как нельзя кстати пришлось Борису Кустодиеву. Тут и ироничное изображение лесковских персонажей, и пестрое балаганное действо, и некоторая декоративность происходящего. «Страна Кустодия» заслуживает посещения.

Марина АБРАМОВА,

Фото © пресс-служба ГТГ