Кендрик Ламар и Леди Гага лидируют в номинациях премии «Грэмми-2026»

кендрик ламар
Foto: pgLang / project3м

В мире музыки определились главные претенденты на престижную премию «Грэмми». Бесспорным лидером объявленных номинаций стал рэп-гений Кендрик Ламар, захвативший целых девять номинаций! Кажется, он не собирается останавливаться после своего триумфа на прошлой церемонии.

Горячо преследуют лидера Леди Гага и знаменитые продюсеры-хитмейкеры Джек Антонофф и Серкут, у каждого из которых на счету по семь номинаций. Также в числе фаворитов — Бад Банни, Сабрина Карпентер и Леон Томас, получившие по шесть номинаций.

Исторический счет Ламара

Для Кендрика Ламара эти номинации — еще один шаг к укреплению его легендарного статуса. Теперь на его счету 66 номинаций и 22 заветные статуэтки, пять из которых он взял на «Грэмми-2025», включая главные награды за скандально известный дисс-трек «Not Like Us». В этом году он снова в центре внимания: его мощный дуэт с SZA «Luther» претендует на «Запись» и «Песню года», а его альбом «GNX» — на «Альбом года». Интрига сохраняется: несмотря на пятую попытку, Ламар до сих пор не покорил эту вершину. Сможет ли он наконец это исправить?

Возвращение королевы

lady gaga
Photo by Navy Petty Officer 1st Class Carlos M. Vazquez II

Леди Гага с ее 45 номинациями и 14 победами демонстрирует невероятное возвращение в большой гонке. Ее хаотичный и яркий альбом «MAYHEM» и хит «Abracadabra» принесли ей три номинации в главных категориях. Впервые с легендарных времен «Poker Face» и «The Fame» Гага одновременно борется за «Альбом», «Запись» и «Песню года». Как и у Ламара, «Альбом года» остается для нее недосягаемой целью с пятой попытки. Этот факт добавляет особого драматизма предстоящей битве титанов.

Ждем церемонию.

Публикуется по материалам зарубежных СМИ

