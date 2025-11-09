Кендрик Ламар и Леди Гага лидируют в номинациях премии «Грэмми-2026»

В мире музыки определились главные претенденты на престижную премию «Грэмми». Бесспорным лидером объявленных номинаций стал рэп-гений Кендрик Ламар, захвативший целых девять номинаций! Кажется, он не собирается останавливаться после своего триумфа на прошлой церемонии.

Горячо преследуют лидера Леди Гага и знаменитые продюсеры-хитмейкеры Джек Антонофф и Серкут, у каждого из которых на счету по семь номинаций. Также в числе фаворитов — Бад Банни, Сабрина Карпентер и Леон Томас, получившие по шесть номинаций.

Исторический счет Ламара

Для Кендрика Ламара эти номинации — еще один шаг к укреплению его легендарного статуса. Теперь на его счету 66 номинаций и 22 заветные статуэтки, пять из которых он взял на «Грэмми-2025», включая главные награды за скандально известный дисс-трек «Not Like Us». В этом году он снова в центре внимания: его мощный дуэт с SZA «Luther» претендует на «Запись» и «Песню года», а его альбом «GNX» — на «Альбом года». Интрига сохраняется: несмотря на пятую попытку, Ламар до сих пор не покорил эту вершину. Сможет ли он наконец это исправить?

Возвращение королевы

Леди Гага с ее 45 номинациями и 14 победами демонстрирует невероятное возвращение в большой гонке. Ее хаотичный и яркий альбом «MAYHEM» и хит «Abracadabra» принесли ей три номинации в главных категориях. Впервые с легендарных времен «Poker Face» и «The Fame» Гага одновременно борется за «Альбом», «Запись» и «Песню года». Как и у Ламара, «Альбом года» остается для нее недосягаемой целью с пятой попытки. Этот факт добавляет особого драматизма предстоящей битве титанов.

Ждем церемонию.

Публикуется по материалам зарубежных СМИ