В Иваново подвели итоги проекта «Россия.Горизонты.Практика» и выбрали победителя

В музейно-выставочном центре им. Д.Г. Бурылина в Иваново 19 и 20 июня состоялся финал проекта «Россия.Горизонты.Практика».

Эксперты и участники проекта «Россия.Горизонты»

«Россия.Горизонты» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Ивановской области. Основная задача проекта – объединить лучшие кадры региона и дать импульс к развитию брендов и творцов. Сохранение культурного кода, новый взгляд на народные промыслы и вдохновляющие стартапы — все это про проект «Россия.Горизонты.Практика» с огромным потенциалом, который прививает любовь к культуре. Было подано более 100 заявок на участие, однако до экспертов дошли только 57 проектов. Именно они принимали участие в питчинге, слушали мастер-классы и лекции по продвижению от экспертов. Специальным гостем на открытии Практик стал Александр Рогов, который дал экспертную оценку проектам участников.

Молодые дизайнеры, бренды и создатели креативного контента из Иваново и других городов России поучаствовали в двухдневной образовательной программе от экспертов проекта, среди которых были Екатерина Минкевич (Influence You), Ксения Шипилова (Aesthetiks Beauty Group и сети салонов Keep Looking), Артём Кривда (арт-директор проекта Россия.Горизонты), Евгений Давыдов (CEO SETTERS), Саша Жаркова (со-основатель SETTERS), Вадим Рыдкин (основатель и CEO финтех Finch), а также руководитель проектов Россия.Горизонты и Рустрендс Юлия Музыка.

Александр Рогов провел мастер-класс, где участникам нужно было представить свой проект и получить от него моментальную обратную связь. Все презентуемые fashion-проекты были неординарными: ресейл, пересмотренный вариант традиционной «косоворотки», шитье, елецкая строчка и другие вдохновляющие истории.

Саша Жаркова и Женя Давыдов провели мастер-класс по созданию бренда, чтобы аудитории было понятно, из чего он строится, как и где ищут ценности в бренде.

Выступила и Ксения Шипилова, которая уже действительно является известным медийным лицом молодежи города Иваново. Она провела мастер-класс по построению личного бренда, рассказала, как выстраивать коммьюнити.

По результатам питчинга главный приз в размере 700 000 руб. достался Александре Шаровой из города Иваново (бренд украшений из серебра «Shu Sha»). Эксперты отметили большое количество талантливых перспективных участников, которых пригласили к дальнейшему сотрудничеству.

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

