Юлия Вакула, Тихон Горячев и Александра Зотова вошли в Молодежную оперную программу Большого театра

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Трое участников первого потока образовательного проекта «Институт оперы» прошли отбор в Молодежную оперную программу Большого театра. По результатам прослушиваний во второй тур конкурса прошли финалистка «Института оперы» Юлия Вакула, а также участники проекта Тихон Горячев и Александра Зотова.

институт оперы

На прослушиваниях вокалисты представили комиссии несколько арий — первая по желанию певца, остальные — по выбору комиссии из репертуарного списка, включающего пять подготовленных арий, который ранее конкурсант предоставил в анкете.

В репертуарный список входят: ария из оперы русского композитора на русском языке; две арии из зарубежного репертуара на двух разных языках (итальянский/немецкий /французский/чешский); две арии на выбор участника (рекомендуются арии из опер Генделя/Моцарта/европейских композиторов эпохи барокко).

Все арии исполняются на языке оригинала.

Прослушивание второго тура состоится 29 и 30 июня в Москве, на Исторической сцене Большого театра.

Напомним, в Молодежную оперную программу Большого театра могут попасть исполнители 1993-2003гг. рождения с высшим (законченным или незаконченным) профильным музыкальным образованием.

Фото – Тимур КОМОЛОВ, Дмитрий ГРИГОРЯН

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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