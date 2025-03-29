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Поп-артистка AYKA представила новую песню   «Не замечаю»

editor
By editor
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ayka

AYKA – молодая поп-артистка, ярко начавшая свою карьеру летом 2024 с двух коллабораций с МОТом. Она познакомилась с главным лириком страны в рамках проекта VK Музыка Трамплин, после чего два их совместных трека вошли в его свежий альбом «АВГУСТ НАВСЕГДА», собрав многомиллионные прослушивания и обратив внимание на молодую певицу. После этого девушка продолжила показывать себя как сильного автора и исполнителя, выпустив трек «Крылья» с продакшеном Глеба Королева и еще несколько сольных работ.

  «Не замечаю» – солнечная легкая песня о любви, под которую оттает сердце каждого. Под нее хочется влюбляться и делиться теплом. Особенность песни заключается в том, что с одной стороны она пробуждает весеннее настроение, но с другой – дает чувство доброй грусти. Трек описывает чувства влюбленной девушки, которая не хочет замечать никого, кроме своего избранника. Далее в этом году артистка будет ежемесячно выпускать песни, а летом выступит на VK Fest в Санкт-Петербурге.

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