Alika выпустила новый сингл «на расстоянии»

Российская певица и автор песен Alika, входящая в Творческое объединение СЕМЬЯ, представляет новый сингл «на расстоянии» – пронзительную автобиографичную композицию о вынужденной разлуке с любимым человеком. Песня, написанная в минорной тональности, погружает слушателя в эмоциональную Вселенную тоски, невысказанных слов и надежды на воссоединение.

«на расстоянии» – это больше, чем песня. Это исповедь, в которой Alika делится личным опытом долгой разлуки: строки «И без тебя тут мир совсем не яркий, И больше нет романтики в парках» становятся метафорой внутренней пустоты, а рефрен «На расстоянии не вытянутых рук, На расстоянии несказанных слов…» превращается в бьющийся ритм сердца, отсчитывающего часы и километры.

Минималистичная аранжировка подчеркивает хрупкость вокала артистки: припев, усиленный многоголосием, звучит как молитва, а финальный распев растворяется в эхе, словно голос, теряющийся в пространстве. Лирика балансирует между отчаянием и привыканием к боли, рассказывая классическую историю о тех, кто когда-либо ждал любимого.

«Эта песня родилась в те ночи, когда единственным собеседником были стены, а связь держалась на голосовых сообщениях. Я пела, чтобы не сойти с ума от тишины. Когда мы с любимым человеком оказались в разных городах, я поняла, как сложно сохранить тепло, когда обнимаешься через экран. «на расстоянии» – это не просто крик души, но и напоминание: если чувства настоящие, даже океаны не станут преградой. Надеюсь, каждый, кто услышит мою новую работу, почувствует – если вас разделяют города, любовь не считает километры», – говорит Alika.