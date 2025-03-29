Смешарики выпустили новый музыкальный альбом «Рок-опера»

«Смешарики» выпустили новый мультижанровый альбом песен из мультсериала под названием «Рок-опера» на лейбле Riki Music.

В трек-лист вошли 9 композиций из старых и новых сезонов классических 2D «Смешариков», которые никогда ранее не издавались. В альбоме представлены песни разных жанров: городской романс, блюз, классические арии, рок-н-ролл и даже мюзикл. Кроме того, в альбом вошла главная композиция из серии «Здравствуй, мой дневничок!» — за этот эпизод «Смешарики» получили премию «Икар» в 2022 году.

«Стилизация, игра в жанры — это всегда увлекательно и азартно! Альбом “Рок-опера” в этом смысле получился самый пестрый. А еще в нем осуществилась наша давняя мечта. Мы наконец записали “Колыбельную для Ёжика” с настоящим оперным басом — замечательным артистом Большого театра Алексеем Кулагиным. Эта мелодия ждала своего выпуска целых пятнадцать лет! Ну что ж, заходите скорее в зал, уже гаснет свет и начинается Рок-опера!», — поделились Марина Ланда и Сергей Васильев, композиторы проекта «Смешарики».