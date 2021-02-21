Попаданцы, Достоевский и Харари: ЛитРес и LiveLib узнали, что читают российские мужчины

В преддверии 23 февраля лидер рынка электронных и аудиокниг в России и странах СНГ ЛитРес и крупнейший книжный рекомендательный сервис на русском языке LiveLib провели опрос среди пользователей-мужчин и выяснили, как часто они читают, и какую литературу предпочитают. Почти 65% респондентов ответили, что уделяют время чтению каждый день, а еще 31% читают несколько раз в неделю. Среди жанров лидерами стали фантастика, фэнтези и художественная проза. Среди авторов — Федор Достоевский и Стивен Кинг. Также ЛитРес проанализировал статистику продаж цифровых книг среди мужской аудитории за последние 10 лет. Самым продаваемым автором стал Борис Акунин, а книгой — «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ной Харари в аудиоформате.

Ко Дню защитника Отечества, который в России ежегодно празднуется 23 февраля, ЛитРес и LiveLib решили узнать о книжных предпочтениях мужчин. Сервисы провели опрос среди своей аудитории с целью выяснить, как часто и что она читает. Почти 65% респондентов отметили, что каждый день находят время для книг. Более 31% участников выбрали вариант ответа «несколько раз в неделю». Тех, кто читает раз в месяц и реже, оказалось всего 1,5%. Всего в исследовании приняло участие более 1 000 человек (анализировались только ответы пользователей, указавших мужской пол).

Среди любимых мужских жанров, среди которых можно было выбрать несколько вариантов ответа, первое место между собой делят фэнтези и фантастика и художественная проза (по 60% респондентов). На втором — классическая литература (более 54%). Замыкает тройку научная литература с 45% голосов. Немного отстают детективы и триллеры, у них более 37%, у биографий и мемуаров — 30%. Ожидаемо, что жанром, которого мужчины чаще всего избегают, стали любовные романы: против них проголосовали более 73% опрошенных мужчин. Почти 46% не читают стихи, драматургию и поэзию, а 36% — книги по психологии.

Главным автором для себя в литературе опрошенные мужчины выбрали Федора Достоевского (более 12%). На втором месте — неопределившиеся респонденты и вариант «Другое» (почти 10%). Примерно столько же опрошенных сделали выбор в пользу Стивена Кинга. Замыкают пятерку Дж. Р.Р. Толкин и братья Стругацкие (у них по 5%).

На открытый вопрос «Назовите вашу любимую книгу» большинство принявших в опросе мужчин ответили «Мастер и Маргарита», «Властелин колец», «Мартин Иден» и «Братья Карамазовы».

ЛитРес также изучил продажи электронных и аудиокниг среди мужской аудитории за последние 10 лет (среди пользователей, указавших свой пол). Всего было проанализировано более 100 000 профилей. Самой продаваемой книгой среди мужчин стала «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ной Харари в аудиоформате. На втором месте — «1984» Джорджа Оруэлла. На третьем — «Подсознание может всё!» Джона Кехо в аудиоформате. Также в десятку вошли «КВАЗИ» и «Шестой дозор» Сергея Лукьяненко, «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона, «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза, «45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя» Максима Батырева, уже упомянутая Sapiens, но на этот раз — в электронном формате, и «Происхождение» Дэна Брауна. Интересно, что книг, написанных женщинами, в мужском топ-30 всего две: культовое произведение Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» и нон-фикшн бестселлер Джулии Эндерс «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами».

Среди наиболее продаваемых у мужчин за последние 10 лет авторов лидирует Борис Акунин. На втором месте — российский фантаст Роман Злотников. Замыкает тройку лидеров Сергей Лукьяненко. Также популярны среди мужской аудитории Артём Каменистый, Андрей Васильев, Сергей Тармашев, Вадим Панов, Виктор Пелевин, Павел Корнев и Андрей Круз.

Среди наиболее востребованных у мужчин жанров на первом месте — книги про попаданцев. На втором и третьем — боевая фантастика и фэнтези. Кроме того, в десятку вошли героическое фэнтези, космическая фантастика, саморазвитие/личностный рост, историческая, героическая и научная фантастика, книги про волшебников.

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