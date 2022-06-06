Популярный писатель Николай Свечин получил литературную премию «Русский детектив» и поделился деталями первой экранизации

В Демонстрационном зале ГУМа состоялась церемония награждения второго сезона премии «Русский детектив», посвященной детективному и остросюжетному жанрам литературы и кино. В этом году первое место в двух основных номинациях: «Преступление и наказание: детектив года» и «Автор года», присудили Николаю Свечину. На мероприятии автор поделился новостью о том, когда зрители смогут увидеть долгожданную экранизацию захватывающей истории сыщика Алексея Лыкова.

Николай Свечин — современный российский писатель, автор уже более 30 книг цикла «Исторические детективы Николая Свечина», абсолютный лидер в своем жанре, лауреат премии «Русский детектив» 2021 года сразу в двух главных номинациях «Преступление и наказание: детектив года» и «Автор года», литературной премии Всероссийской полицейской ассоциации 2020 года, премии имени «Тетушки Агаты» за лучший исторический детектив 2018 года.

Ретро-детективы Николая Свечина очень красочные и при этом подчеркнуто достоверные. Внимание к историческим деталям стало у Свечина частью авторского стиля и одной из ключевых особенностей.

Главный герой большинства произведений автора — неутомимый и талантливый сыщик Алексей Лыков, человек добрый, честный и справедливый, главные достоинства которого — решительность и исходящая от него внутренняя сила. Путешествуя вместе с Лыковым, читатели открывают для себя жизнь и быт Российской империи XIX-XX века, знакомятся с ключевыми историческими фигурами, наслаждаются детально восстановленными портретами городов и деревень, их атмосферой, а также лексикой исторических персонажей.

В декабре 2021 на международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction №23 Николай Свечин и медиагруппа «Красный квадрат» подписали соглашение о первой экранизации популярных произведений автора. Сегодня стали известны новые подробности этого проекта.

«Давно хочу увидеть своих героев на экране, для меня они — живые люди, которые словно бы реально существовали. Надеюсь, что творческая команда сделает это наилучшим образом. Уже утвержден синопсис, в работе сейчас сценарий, а осенью этого года начнется кинопроизводство!» — поделился автор деталями об экранизации. Сейчас идет работа над мини-сериалом и художественным фильмом о приключениях Сыщика Его Величества Алексея Лыкова. Увлекательно рассказать об истории России конца XIX и начала XX века, заинтересовать молодое поколение — вот цель познавательных исторических экранизаций.

Одним из ключевых мест для съемок станет родина автора — город Нижний Новгород и поселок Варнавино в Нижегородской области, сохранивший подлинную историческую архитектуру и пейзажи. События также разворачиваются в Санкт-Петербурге и Москве. Выбор натуры в этих локациях состоится в ближайшие месяцы.

Пока не объявлен режиссер-постановщик фильма, но стало известно, что один из авторов сценария — Григорий Мануков, номинированный на ТЭФИ за телевизионный сериал «Апостол» с Евгением Мироновым. В сценарии предстоящей ленты раскрываются значимые события в истории Российской империи и яркие образы того времени. Героями стали члены царской семьи и реальные государственные деятели, важная роль отводится Нижегородской ярмарке.

Достоверность и точное соответствие исторической эпохе — отличительная особенность произведений Николая Свечина. Именно поэтому сейчас активно идет масштабная работа по исследованию повседневной жизни россиян конца XIX века. К работе над сценарием и подготовке к съемкам привлекаются консультанты из Государственного исторического музея (ГИМ), МГУ имени М.В. Ломоносова и главных государственных архивов. К исследованию подключаются студенты исторических факультетов. Молодые ребята получают возможность совместно с опытными историками подготовить материалы для реконструкции интерьера, костюмов и других характерных предметов быта и истории России.

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