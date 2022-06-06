«КАРО.Арт» представляет: показ и встреча со съемочной группой якутского экшена «Холодное золото»

14 июня в 20.00 в киноцентре «Октябрь» состоится спецпоказ якутского экшена «Холодное золото». Фильм представит съемочная группа фильма: режиссер Петр Хики, продюсер Сардана Саввина, актер Федот Львов. «Холодное золото» — история о жестокой банде, промышляющей ограблением золотых приисков в Якутии в годы Великой Отечественной войны. Сценарий базируется на реальных событиях.

1942 год. Пока все силы страны брошены на борьбу с фашистской Германией, в южной части Якутии орудуют банды, грабящие золотые прииски. Самая крупная из них – неуловимая и жестокая банда Попова, которая собирает награбленное золото для организации военного переворота на дальнем Востоке. По их следам по заснеженной бескрайней тайге отправляется небольшой отряд НКВД под руководством старшего лейтенанта Карасева.

Любовь Борисова, сценарист фильма «Холодное золото»:

– Сцена ограбления прииска Хатырхай воссоздана почти документально. Мы лишь ускорили события. На самом деле осада длилась очень долго. Люди в конторе успели сделать в стене бойницы, разобрать трубу печи, чтобы отстреливаться от бандитов. Погибла медсестра. Персонаж Шестипалого имеет реального прототипа. Он посещал деревни первым, собирал сведения. Затем приходила банда на ограбление. Прототип Шестипалого обладал шестью пальцами на руках. Но наш гример, представив сколько времени будет отнимать такой пластический грим ежедневно, предложила наоборот «убавить» четыре пальца, чтобы в сумме на обеих руках получалось шесть.

Петр Хики, режиссер фильма «Холодное золото»:

– Идея снять этот фильм у нас появилась, когда мы со сценаристом картины Любовью Борисовой фантазировали, что снять в будущем, что было бы интересно нашим зрителям. Я как любитель вестернов и советских фильмов с перестрелками предложил взять такую идею. Мы шерстили интернет и нашли статью про банду Павлова. Думали, как будем снимать, как будут выглядеть перестрелки, как сделать костюмы. Долгое время это все оставалось на стадии задумки, но спустя время появились люди, желающие снять фильм, появились спонсоры и мы смогли реализовать нашу идею.

Актер Вячеслав Шатненко, исполнитель роли Ивана Золотарева:

– Сам съемочный процесс у нас длился в течение года. Мы начали, как раз в период локдауна, когда только все началось, весной 2020-го года и закончили глубокой осенью. Это было достаточно рискованно, героев было очень много. Те, кто посмотрел фильм говорили о том, что было бы интересно увидеть всех этих героев, узнать их побольше, раскрыть, потому что очень яркие личности, интересные типажи — и бандиты, и милиционеры.

Константин Владимиров, коммерческий директор «Медиа-Телеком»:

– Для компании «Медиа-Телеком» это дебютный проект в новом для нас направлении — кинопрокатном бизнесе. Мы рады, что такое яркое самобытное кино, основанное на реальных событиях, выйдет в широкий прокат. Фильм посвящен борьбе советских чекистов в годы Великой Отечественной войны на Северных границах нашей Родины с не останавливающейся ни перед чем бандой контрабандистов. Мы искренне верим, что фильм «Холодное золото» будет интересен не только поклонникам остросюжетных вестернов, но и широкой аудитории российских зрителей.

В широкий российский прокат боевик «Холодное золото» выходит 16 июня. Дистрибьютором фильма выступает компания «Медиа-Телеком».

Жанр: военный, боевик, история. Режиссер: Петр Хики. Сценарист: Любовь Борисова. Продюсер: Сардана Саввина. В главных ролях: Аскалон Павлов, Петр Баснаев, Иван Константинов, Дмитрий Хоютанов, Вячеслав Шатненко, Яков Шамшин, Вячеслав Югов, Федот Львов, Нюргуяна Шадрина, Василий Слепцов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.