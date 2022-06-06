Школьники из Крыма, Ярославля и Минска читают лучше всех в мире

На главной сцене фестиваля «Красная площадь» в Москве состоялся суперфинал конкурса «Живая классика» — крупнейшего в России и мире проекта по поддержке чтения.

В самом сердце столицы встретились те, кто прошел все этапы состязаний — семь ребят-победителей Всероссийского финала конкурса и семь победителей международного конкурса «Живая классика». Российские финалисты обошли в конкурсе более 2,5 миллионов участников из 85 регионов России, а суперфиналисты-международники победили в состязаниях чтецов из 80 стран мира.

Участники суперфинала уже побывали в «Артеке», получили призы от фонда «Живая классика» и его партнеров.

Выступление юных чтецов оценивало именитое жюри: заслуженный артист России, заведующий кафедры актерского мастерства театрального института им. Щукина Павел Любимцев, телеведущий, публицист Андрей Максимов, актрисы Елена Бирюкова и Ксения Лаврова-Глинка, писательница Нина Дашевская.

«Прекрасный конкурс, чудесные дети. Больше всего они молодцы в том, что преодолевают свой страх, не теряются, пытаются донести то, что хотят – и это замечательно», — отметила член жюри Елена Бирюкова.

Традиционно в финал выходит по пять человек, но в этом году высокие оценки разделили по семь участников в каждом конкурсе. Из 14 суперфиналистов жюри выбрало трех победителей сезона конкурса «Живая классика» 2022 года. Ими стали: 17-летний Валерий Русецкий из Беларуси с рассказом Михаила Зощенко «Кошка и люди», 14-летняя Нияра Маркосянц из города Евпатория, Республика Крым с отрывком из повести Энн Файн «Дневник кота-убийцы», 16-летний Иван Зуборенко из Ярославля с рассказом Александры Николаенко «Стена».

Валерий Русецкий так объяснил выбор произведения для конкурса: «Мне многие говорят, что у меня выражение лица такое – когда на него смотришь, хочется смеяться. И даже если я играл что-то серьезное, зрители все равно смеялись. Поэтому для себя я определился, что юмористические рассказы мне ближе. Конечно, я волновался – ведь если человек волнуется, значит, он ответственно подходит к делу. Но при выходе на сцену все волнение пропадает».

«Я выбрала комедийное произведение про кота, который живет по своим правилам и часто не понимает, почему на него ругаются. Перед выступлением, конечно, было волнительно, но я постаралась себя отпустить и «влиться» в эмоции своего персонажа», — поделилась Нияра Маркосянц.

Иван Зуборенко выбрал для чтения очень серьезное лирическое произведение. Эту книгу ему посоветовала мама: «Я понял – это мое, то самое, чем я хочу поделиться, потому что рассказ мне очень близок. Суперфинал на Красной площади — просто супер! Красивое место, много людей, они мне улыбаются и я им в ответ, поэтому такая поддержка мощная ощущается. Победа в конкурсе для меня оказалась полной неожиданностью, думал до последнего, что меня опередят, но потом, когда сидели и подсчитывали баллы, оказалось, что я вышел в тройку победителей. Эмоции накрыли, ощущения не передать словами».

Кроме того, в суперфинале приняли участие юные чтецы из Москвы, Краснодарского края, Ярославской области, Вологодской области, республики Башкортостан, ЛНР, Австралии, США, Шотландии и Северной Македонии.

«Очень приятно, что в качестве зрителей на наше мероприятие приехало очень много участников конкурса прошлых лет из других городов – специально, чтобы поддержать ребят. Все участники и выступления этого года были очень сильными, и по баллам у нас все отличались незначительно. За 11 лет конкурс стал очень «взрослым», потому что сначала было много нервов, все в первый раз, а сейчас многое уже стало понятным и традиционным, механизмы отработаны. Конечно, очень тяжело оценивать детей, потому что ты всех их любишь и никого не хочешь расстраивать своими оценками, но это – неотъемлемая часть любого соревнования», — рассказала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Конкурс юных чтецов «Живая классика» — крупнейший литературный проект в стране. Ежегодно в нем принимают участие 2,5 миллиона школьников из 85 регионов России и 80 стран мира. В 2022 году конкурс «Живая классика» проходил при поддержке Министерства просвещения, Министерства цифрового развития и финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

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