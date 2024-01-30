«Рыбка Поньо на утёсе» – самый сентиментальный мультфильм Хаяо Миядзаки

У российских зрителей вновь появится возможность увидеть на большом экране чудесное анимационное произведение одного из главных современных сказочников — Хаяо Миядзаки. Критики называют «Рыбку Поньо» самой сентиментальной работой мастера, и неслучайно — вся картина пропитана детской наивностью и задором.

Сюжет «Рыбки Поньо на утёсе» разворачивается в маленьком прибрежном городке, где на утёсе с видом на море живет пятилетний Сооскэ вместе с матерью. Отец семейства — капитан, которого вечно нет дома, отчего мать делается несколько взвинченной, а сын с грустью ждет его возвращения. Рыбка Поньо – дочь морского колдуна и прекрасной богини – живет под водой вместе с отцом и многочисленными сестрами. Ей ужасно любопытен человеческий мир, поэтому однажды она предпринимает вылазку поближе к берегу, чтобы понаблюдать за людьми. Случайно попав в стеклянную банку, она оказывается волнами выброшена на берег. Там она встречает Сооскэ и они становятся чудесными друзьями. Поньо влюбляется в мальчика и теперь во что бы то ни стало хочет стать человеком. Чем больше растет ее желание, тем более человекоподобной становится рыбка. Но отец Поньо не намерен оставлять дочь в мире людей.

На момент создания, «Рыбка Поньо» была одним из самых длительных проектов студии Ghibli. Причиной тому — известная нелюбовь автора к компьютерной графике. Вместо использования новых технологий, Миядзаки предпочитает, чтобы все кадры мультфильма были отрисованы вручную. Кропотливые старания создателей были высоко оценены зрителем — фильм собрал в мировом прокате почти 184 миллиона долларов.

Критики приняли картину не менее тепло — рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 91% свежести. В своих рецензиях многие хвалят Миядзаки за визуальный стиль «Рыбки Поньо» и в особенности за невероятную анимацию воды, которую так сложно достоверно передать при помощи ручной рисовки. Главным источником вдохновения при создании образа морских волн и течений стала известная картина японского художника Кацусики Хокусая — «Большая волна в Канагаве».

Также среди кинокритиков и зрителей распространено мнение, что из-за легкости сюжета, стиля анимации и общей атмосферы нежной наивности, «Рыбка Поньо» — это самый сентиментальный мультфильм Хаяо Миядзаки. Сам автор воспринимает это как комплимент: «Лучшая похвала, которую я слышал, исходила от пятилетней девочки. Она сказала своей бабушке, что посмотрела мультфильм, который сделал другой пятилетний ребенок». Миядзаки очень хотел нарисовать мультфильм о простых, но глубинных вещах, проговорив чистые истины прямым языком.