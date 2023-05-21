КАЛИНИНГРАД: Музейная ночь в Кафедральном соборе на острове Канта

Каждый год в мае все музеи страны открывают свои двери… Ночью. Раньше всех Музейная ночь по традиции приходит в Калининград. Кафедральный собор на острове Канта, сочетающий в себе возможности музея и концертного зала, присоединяется к ней, рассказывая свои истории.

- В Калининграде Музейная ночь проводится с 2006 года, - говорит руководитель Музея Иммануила Канта Марина Ядова. - В этом году темой стала Архитектура, мы ее поддержали. 13 сентября Собору исполнится 690 лет. Именно поэтому мы представляем новую выставку, посвященную истории собора и его работе сегодня. Какие-то вещи - например, фотографии, гости могли видеть внизу, в зале, какие-то мы покажем впервые. Кирпичи, из которых создавались здания в 14-15 веке, фрагменты подлинных витражей, личные вещи Фридриха Ларса, спроектировавшего усыпальницу Иммануила Канта, ключи от его квартиры… Все это - эксклюзивные артефакты.

Экспозиция будет открыта до конца года. Но только в Музейную ночь она сопровождалась личным знакомством с каннелюрами и контрфорсами в рамках архитектурной мастерской, звуками ночного Кнайпхофа, путешествием на улицы Кенигсберга в очках виртуальной реальности и другими необычными встречами с прошлым. Или настоящим.

Но только в Музейную ночь она сопровождалась личным знакомством с каннелюрами и контрфорсами в рамках архитектурной мастерской, звуками ночного Кнайпхофа, путешествием на улицы Кенигсберга в очках виртуальной реальности и другими необычными встречами с прошлым. Или настоящим.

В этом году впервые титулярные органисты Кафедрального собора Евгений Авраменко и Мансур Юсупов дали открытые ночные репетиции. Орган звучал на протяжении трех часов. Без перерыва и объявления программы: только музыка. Этот формат был грамотно вписан в концепцию Музейной ночи, предполагающей передвижение зрителей не только по залу, но и между музеями. Правда, некоторым после такого естественного соприкосновения с самым большим органом в России и Европе уходить не хотелось.

– На ночных репетициях я чувствую себя в Соборе как дома, - рассказывает Мансур Юсупов. - Понимаю, что меня никто не слышит, я могу делать, что хочу. Экспериментировать, искать регистровки, не бояться, что для кого-то это будет слишком громко или слишком странно. Я ищу. Возможно, у меня тоже есть зрители в этот момент в зале. Но я их скорее всего не вижу. Сегодня концерт не был похож на другие. Не было жестких рамок “сидите смирно, ничего не делайте, никуда не ходите”. И пусть иногда доносился шум шагов, шелест одежды - я чувствовал открытость слушателей, и мне не хотелось останавливаться.

– Собор сакрален, это особенно чувствуется в позднее время, - говорит Евгений Авраменко. - Он оживает, пробуждается и слышит, и слушает… Надеюсь, посетители почувствовали его необыкновенное величие и ту особую атмосферу, которая возникает на закате в таких старинных стенах. Чувство полного отсутствия времени и пространства.

Сегодня Музейная ночь продолжится за пределами города. В Доме пастора - Музее Иммануила Канта в поселке Веселовка готовятся провести ее философски - разгадывая знаменитые парадоксы, любуясь художественной фотографией и звездами.

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