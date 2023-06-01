КАЛИНИГРАД: Музей Мирового океана установит памятный знак Андрею Болотову

Проект установки рельефа у Королевских ворот музея одобрил 31 мая 2023 г. Совет по культуре при губернаторе Калининградской области. Проект музея осуществляется при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области и Российского военно-исторического общества.

Музей-заповедник «Музей Мирового океана» давно ведёт работу по увековечению памяти Андрея Тимофеевича Болотова (1738-1833) – просветителя, ученого, энциклопедиста, писателя, журналиста, изобретателя, философа, одного из первых русских ученых-агрономов и парковых архитекторов. Андрей Болотов служил в Кенигсберге в канцелярии русских губернаторов в период после Семилетней войны и в своих записках оставил подробнейшее описание города периода XVII в.

«Мы хотим, чтобы Андрея Болотова у нас знали и помнили, читали его книги – интереснейшие свидетельства эпохи. В 2023 году музеем подготовлена программа «Русский энциклопедист А.Т. Болотов в Кёнигсберге», которая призвана рассказать об интереснейшем периоде, ознаменованном нахождением этой территории в составе Российской империи», - отметил кандидат исторических наук, заместитель генерального директора музея-заповедника «Музей Мирового океана» Денис Миронюк, представляя проект на заседании Совета.

В Королевских воротах, экспозиция которых посвящена именитым гостям, русским историкам и путешественникам, проезжавшим через город в разные времена, уже открыта выставка предметов эпохи Андрея Болотова. Также для посетителей здесь заваривают декокт – старинный напиток по рецептам Андрея Тимофеевича. В октябре вместе с региональным отделением РВИО музей проведет просветительский фестиваль «Неделя русского энциклопедиста», завершением которого в честь 285-летия со дня рождения ученого и станет установка памятного знака. Рельеф с изображением Андрея Болотова и памятная табличка будут отлиты в бронзе и специально закреплены на валуне.

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