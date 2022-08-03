Последний месяц лета вместе с артистами оперы и балета

«Культура.РФ» совместно с Музыкальным театром К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представляет проект об артистах оперы и балета. Главной платформой проекта станут VK Клипы.

С 1 августа в VK Клипах портала «Культура.РФ» ежедневно будут выходить видео о закулисной жизни труппы МАМТ. В проекте приняли участие солисты оперной и балетной труппы. Артисты рассказали, как они готовятся к спектаклям, переживают разные роли, что можно, а что нельзя есть и пить перед выступлением, какие неловкие ситуации происходили с ними во время спектаклей.

Специально для проекта #ЗаКулисами артисты оперы исполнили арии из «Любовного напитка» Гаэтано Доницетти, «Макбета» Джузеппе Верди и «Хованщины» Модеста Мусоргского. Танцовщики показали классические балетные па, а также представили фрагменты из «Снегурочки» на музыку Петра Чайковского, «Каменного цветка» Сергея Прокофьева, «Эсмеральды» Цезаря Пуни и «Сильфиды» Пьера Лакотта на музыку Жана Шнейцхоффера. Максим Севагин, художественный руководитель балетной труппы МАМТ: «Такие проекты интересны и важны как для зрителей, так и для артистов. Первые получают возможность увидеть жизнь театра за кулисами и узнать о повседневной профессиональной рутине любимых артистов. А для танцовщиков труппы это прекрасная возможность не просто продемонстрировать свои возможности и умения, но и напомнить зрителю, сколько сил и эмоций вкладывается в подготовку к каждому спектаклю».

Всего создано 20 клипов. Проект откроет Анастасия Лименько, ведущая солистка МАМТ. Она расскажет, как для артистов балета готовят костюмы к спектаклю. Премьер МАМТ и народный артист России Георги Смилевски объяснит, как танцовщики готовятся к выходу на сцену.

Все ролики можно будет найти по хештегу #ЗаКулисами и в отдельной подборке в VK Клипах.

Проект пройдет в преддверии нового театрального сезона МАМТ. Уже в сентябре героев #ЗаКулисами можно будет увидеть на сцене театра — афиша спектаклей доступна на сайте театра.

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