Народная мистерия «В Россию верим!»

15 ноября 2022 года в 19:00 в театре «Русская песня» состоится премьера народной мистерии «В Россию верим!». Со сцены прозвучат пронзительные истории о борьбе и потерях, о любви и победе. Не будет одного — неправды, ведь в основе постановки только подлинные документы — стихотворения и письма, свидетельства очевидцев и репортажи военных корреспондентов, а также кадры документальной хроники с мест сражений.

««В Россию верим!» — программа о многострадальных людях Донбасса. О детях, которых лишили жизни, и о тех, кому вернули надежду. О героях, защищающих страну, о людях, которые сделали свой выбор», — режиссер-постановщик заслуженный деятель искусств России Любовь Гречишникова.

Художественный руководитель Московского государственного академического театра «Русская песня» народная артистка России Надежда Бабкина: «В это непростое время испытаний для нашей страны задача артистов, режиссеров и вообще всех деятелей культуры и искусства — консолидироваться и стать рупором для народа, который сплачивает, а не разобщает. Именно поэтому театр «Русская песня» не мог не отреагировать и не высказаться на тему происходящего. Наше высказывание — концерт-спектакль «В Россию верим!». Не просто высказывание, а послание, призыв, наказ, и, если хотите, — молитва за тех, кто на передовой».

В программе заняты: народная артистка России Надежда Бабкина и Московский государственный ансамбль «Русская песня», народная артистка СССР Людмила Чурсина, народный артист РСФСР Сергей Никоненко, залуженный артист России Сергей Колесников, ансамбли театра «Русская песня», артисты театра и кино.

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