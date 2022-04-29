Последний показ чеховской «Чайки» в этом сезоне!

21 мая 2022 года состоится последний показ спектакля «Рассказы Константина Треплева» по пьесе А. Чехова «Чайка» в юбилейном, 35-м, сезоне Московского драматического театра на Перовской!

В постановке Гульнары Галавинской ярко выражены неизбежный конфликт поколений, который переплетается с вечной темой любви – фундаментом всех человеческих взаимоотношений. Сам А. Чехов писал, что в его «Чайке» – «пять пудов любви».

И действительно, значительное место в «Чайке» занимает любовная сюжетная линия: это могучее, страстное чувство в той или иной степени охватывает всех героев пьесы.

На XIX Международном театральном форуме «Золотой Витязь» режиссёр Гульнара Галавинская награждена Золотым Дипломом «За лучшую режиссерскую работу» в малой форме за спектакль «Рассказы Константина Треплева».

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