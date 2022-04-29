Центр творческих индустрий «Фабрика» представляет международный выставочный проект «Стоя на перекрестке»

В 2018-2019 годах в Нидерландах была представлена серия выставок «Устойчивость искусства / Sustainability Art». Это были выставки об устойчивости цивилизации с точки зрения искусства. Искусство является выразителем гуманитарных ценностей цивилизации и устойчивость искусства определяет устойчивость цивилизации. Организаторы приняли решение сделать выставку «Устойчивость искусства» в Москве в 2020 году, и эту идею поддержало руководство Центра творческих индустрий «Фабрика». Пандемия нарушила планы, и выставка была перенесена на 2021, затем на 2022. Но уже в 2020 году стало очевидным, что пандемия и другие события в мире делают концепцию выставки «Устойчивость искусства» не такой актуальной, как это было в 2018. Возникли новые угрозы нашей цивилизации, которые затмили экологические проблемы. Организаторы выставки увидели, что блага, привнесённые в нашу жизнь цифровыми технологиями, имеют оборотную сторону и оборотная сторона заставляет пересмотреть некоторые футуристические позиции. Бездумное, преступное использование ресурсов планеты, нежелание понять страны, оказавшиеся на обочине цивилизации, разделение мира на страны-изгои и страны-«демократии» приводят к военному противостоянию, что ставит мир на грань полного уничтожения.

«Устойчивость искусства» трансформировалась и превратилась в выставку с новой концепцией. Изменилось название. Название выставки «Стоя на перекрёстке» очень точно отражает концепцию выставки.

Куратор выставки Владимир Опара выражает признательность Maarten Bertheux (Амстердам) за обсуждение новой концепции и названия выставки, а также куратору выставки «Устойчивость искусства» Saskia Gras (Гаага, Нидерланды) за появление важной для художников темы.

Действительно, человечество стоит на перекрёстке и ему предстоит сделать нелёгкий выбор, выбор, который будет иметь колоссальные последствия. Художники, кураторы, арт-критики, писатели, творческие личности выскажутся о проблемах, которые они видят, стоя на цивилизационном перекрёстке и о своём выборе пути, пути, который они видят.

Наталья Толстая (Москва), художник-философ, праправнучка Льва Николаевича Толстого, ищет ответы на вопросы развития и устойчивости цивилизации в знаках, символах, словах, сохранённых в культуре и дошедших до нас. Наталья, как и её всемирно известный прапрадед стоит на перекрёстке, и пытается понять пути развития цивилизации. От Льва Толстого и его порой мучительных поисков к Наталье Толстой и её поискам пути сегодня.

Художники Ася Додина и Слава Полищук видят проблемы внутри себя и вокруг себя, исследуя выброшенные людьми и океаном после урагана предметы, воспринимаемые обыденным сознанием как мусор. Они обнаруживают, что в первую очередь ураганом были разрушены конструкции из бетона и стали, а небольшие лёгкие предметы остались невредимыми. Серия работ и фильм «Что остается» представлены на выставке.

Владимир и Майя Опара (Москва) в видеоинсталляции «Очень близко друг к другу», включающую в себя: «Жужжание космоса», «Остров Голландия», «Чёрная книга», «Линия Горизонта» пытаются представить мир будущего без государств, в виде островов и мегаполисов. Владимир и Майя видят Нидерланды (Голландия), страну, находящуюся под постоянной угрозой затопления, и научившуюся жить с этой постоянной, ежесекундной опасностью, как пример будущего мира.

Юлия Винтер пытается ощутить будущее через погружение в прошлое. Она создаёт переходы из одной реальности в другую, показывает, как течение времени постоянно меняет наше восприятие. Прошлое пробуждается в реконструкции осколков или с помощью фрагментов воспоминаний.

Апанди Магомедов обращается к природным материалам и народным практикам. Он показывает утерянный путь цивилизации — возможно необходимо отказаться от современных технологий, ведущих мир к катастрофе.

Ева ван дер Занд и Маша Волкова — их интересует экология, изменение климата, проблемы атмосферы, воздуха которым мы дышим. Их видео — это поэтическое произведение, наполненное тканями, как зеленый экран, говорящий о проблемах. Карта, показывающая новые скрытые миры облаков. Образы вращающихся реальностей. Образы свернутых реальностей.

Анита Мизрахи исследует художественную жизнь Москвы, встречается с художниками, записывает интервью.

Творческое объединение «Станция Дно» — группа московских интеллектуалов исследует влияние новых технологий и ИИ (Искусственный Интеллект) на творческие возможности человека и возможность/невозможность их взаимного сосуществования в грядущей эпохе сингулярности. Присутствие в проекте имени и личности писателя Льва Толстого предполагает приглашение в проект и современных писателей «стоящих на перекрёстке». На выставке будут представлены тексты и видео интервью кураторов всевозможных направлений в искусстве, арт-критиков, творческих личностей, размышляющих о цивилизационных проблемах.

Мероприятия в рамках выставки:

12 мая в 19:00 — Дискуссия «Влияние новых технологий и ИИ (Искусственный Интеллект) на творческие возможности человека и возможность/невозможность их взаимного сосуществования в грядущей эпохе сингулярности»

Станция Дно проводит исследование и ищет ответы на непростые вопросы, которые, по их мнению, дадут представление о мире будущего. В исследованиях участвуют художники, искусствоведы, писатели, философы, зрители. Предмет исследования Станции Дно — культура, творчество, цифровое пространство, искусственный интеллект. Вопросов много и Станция Дно ищет ответы. Искусственный интеллект — это победа или поражение? Если бы мир управлялся ИИ удалось бы избежать экономических кризисов и военных конфликтов? Можно ли назвать современного человека цифровым? Насколько сильно современный человек отличается от человека прошлых эпох? Что такое искусство в цифровую эпоху? Возможна ли автоматизация творческих процессов? Возможно ли устройство жизни на рациональных основаниях и сможет ли искусственный интеллект рационально устроить жизнь? Сможет ли искусственный интеллект сделать наш мир безопасным, благополучным и счастливым или его внедрение приведет к деградации человека и исчезновению его как биологического вида? Интервью, мнения зрителей, дискуссии будут сниматься на видео и в последующие дни демонстрироваться в экспозиции выставки.

19 мая в 19:00 — Демонстрация фильма Аниты Мизрахи (Амстердам) «Московская АРТсцена» и фильма Владимира и Майи Опара «Богема» (арт-сцена Нидерландов) (Москва)

В 2018 году Майя и Владимир жили и работали в Амстердаме в Artist community Nieuw en Meer. Владимир и Майя работали над своим проектом «Голландия. Очень близко друг к другу». Жизнь коммуны их так же интересовала: постоянное общение, коллективные ужины, интернациональное сообщество художников, выставки, дни «открытые студии». Владимир и Майя вели видео-дневник. В это же время (сентябрь-октябрь 2018) в Stedelijk Museum Amsterdam проходила выставка о молодёжных протестах и захвате Ре́йксмюсеум в Амстердаме в 60-ые. И как выяснилось, художники, участвующие в тех событиях, были рядом, повзрослевшие, но сохранившие энергию — их студии сейчас были в Artist community Nieuw en Meer. Жизнь коммуны Nieuw en Meer и история студенческих протестов соединились в фильме Владимира и Майи «Богема». В дни «открытые студии» в Nieuw en Meer Владимир и Майя познакомились в Анитой Мизрахи. В 2019 Анита была в гостях у Владимира и Майи и несколько недель исследовала московскую арт сцену. Результатом стал её фильм «Московская АРТсцена».

26 мая в 19:00— Кураторская экскурсия по выставке

Выставка складывалась не просто, в течении нескольких лет. Смыслы, заложенные в выставке не лежат на поверхности. Куратор выставки Владимир Опара расскажет об истории выставки и о смыслах, заложенных в ней.

2 июня в 19:00 — Творческая встреча с Наталией Толстой «Лев Толстой и Наталия Толстая»

Наталия, праправнучка Льва Толстого, расскажет о великом прапрадеде, его терзаниях и поисках смысла жизни, о его «перекрёстке». «Жизнь Льва Николаевича Толстого в иллюстрациях» — это изданная книга, автор Наталия Толстая, ее можно будет приобрести в рамках встречи.

5 июня в 16:00 — Финисаж выставки «Стоя на перекрестке»

Демонстрация фильма Студии Дно «Интервью о будущем». В фильме будут представлены интервью, записанные во время выставки.

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