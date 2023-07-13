В Санкт-Петербурге завершились съемки фильма «Моя ужасная сестра 2»

Съемки проекта прошли в самых ярких и запоминающихся локациях Санкт-Петербурга и Выборга. В кадре зрителей ждут открыточные виды, речные прогулки на теплоходе, пляжные воллейбольные турниры и множество других летних пейзажей. В сиквеле комедии Александра Галибина «Моя ужасная сестра», которая вышла в кинотеатральный прокат в 2022 году, главные роли также сыграют Глюкоза и Яглыч. К актерскому ансамблю комедии производства «Мотор фильм студии», «СМАРТ ФИЛЬМ» и компании «Наше кино» присоединились Марина Яковлева и Лариса Удовиченко.

В продолжении истории про двух сводных сестер появится новый повод для споров, интриг и веселых приключений. В семействе Юли и Максима родится еще одна девочка, которая станет объектом обожания для Лены и Сони. Пока родители заняты заботами о малышке и проблемами собственных отношений, старшим сёстрам придется справиться с новыми поводами для бунта, чтобы в итоге понять: даже если кажется, что всё в мире обернулось против, семья обязательно поймет и поддержит.

В ролях: Владимир Яглыч, Глюкоза, София Петрова, Алена Малахова, Женя Мауэргауз, Марина Яковлева, Лариса Удовиченко. Новинку выпустит в прокат компания «Наше кино».

«Мы снимали фильм в удовольствие. Съемки шли гладко, погода была чудесная — актеры просто наслаждались каждым мгновением на площадке. Надеемся, зрителю передастся это светлое настроение», – говорит генеральный продюсер Михаил Курбатов.

Фото - Оксана ИВЛЕВА

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