ПОТСДАМ (Германия): классикой советской анимации музей кино встречает Рождество

Сказку «Двенадцать месяцев» известный режиссер и сценарист Иван Иванов-Вано поставил в 1956 году. Одноименная пьеса, написанная Самуилом Маршаком во время войны для артистов МХАТ. Декабрь – предвестник Рождества. В детскую программу музея кино включен мультфильм «Двенадцать месяцев».

Программа детского кино – одна из важнейших в музее. В её рамках проходят показы как полнометражных, так и документальных фильмов классиков мирового кинематографа для детской и подростковой аудитории.

Качественная рисованная мультипликация, «русская классика», – как пишут сами немцы – входит в программу детского кино на декабрь уходящего года. Наряду со сказкой «Двенадцать месяцев» будут показаны фильм «Три орешка для Золушки» (ЧССР-ГДР), а также одна из телевизионных программ «Маппет-шоу» (США).

Следует отметить, мультфильмы, выполненные Иваном Ивановым-Вано, многажды были удостоены призов на международных фестивалях Чехословакии (Карловы Вары, Мариенбад), Франции (Канны), ГДР (Лейпциг), Румынии (Мамая) Болгарии (Варна), Иране (Тегеран).

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежной прессы

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