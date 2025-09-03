Группа Mzansi Jikelele представит ЮАР на конкурсе «Интервидение»

Южно-Африканскую Республику на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» представит группа Mzansi Jikelele – уникальный коллектив, объединяющий пять самобытных музыкантов, работающих в различных жанрах.

Разноплановость участников группы позволяет им воплощать неординарные творческие идеи. Госпел-певец Тцепо Нкадименг – это «южноафриканский Стиви Уандер», чей голос несёт надежду и веру. Музыкант работает в разных форматах: поёт в нескольких хорах, участвует в кинопроектах, мюзиклах, благотворительных фестивалях, записывает саундтреки к телесериалам, даёт сольные концерты. Ещё один участник группы – Рене Крюгер — музыкант, который многое делает для поддержки и наставничества людей, особенно молодёжи, через творчество и миссионерскую деятельность.

Женский состав Mzansi Jikelele представлен вокалисткой в стиле афропоп Нонхланхла Дубе, чьи выступления часто украшают важные официальные мероприятия и известные театральные постановки. Работа певицы в театре и в кино отмечена престижными наградами. Ещё две участницы коллектива – это Олутерен Смит и Леди Ду. Олутерен Смит называют «голосом своего поколения». Её творчество, сочетающее традиции госпела и светской музыки, завоевывает признание международной аудитории. Пятикратная обладательница национальных музыкальных наград Леди Ду покорила аудиторию более чем в 15 странах мира. Её дебютный альбом «Song is Queen» получил мировое признание и был удостоен чести быть представленным на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Про группу Mzansi Jikelele говорят, что она воплощает суть южноафриканской «нации радуги», отражая богатое культурное разнообразие и дух единства страны.