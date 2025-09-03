VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSГруппа Mzansi Jikelele представит ЮАР на конкурсе «Интервидение»

Группа Mzansi Jikelele представит ЮАР на конкурсе «Интервидение»

editor
By editor
86
группа Mzansi Jikelele - юар - интервидение
Фото © пресс-служба «Интервидение»

Южно-Африканскую Республику на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» представит группа Mzansi Jikelele – уникальный коллектив, объединяющий пять самобытных музыкантов, работающих в различных жанрах.

Разноплановость участников группы позволяет им воплощать неординарные творческие идеи. Госпел-певец Тцепо Нкадименг – это «южноафриканский Стиви Уандер», чей голос несёт надежду и веру. Музыкант работает в разных форматах: поёт в нескольких хорах, участвует в кинопроектах, мюзиклах, благотворительных фестивалях, записывает саундтреки к телесериалам, даёт сольные концерты. Ещё один участник группы – Рене Крюгер — музыкант, который многое делает для поддержки и наставничества людей, особенно молодёжи, через творчество и миссионерскую деятельность.

Женский состав Mzansi Jikelele представлен вокалисткой в стиле афропоп Нонхланхла Дубе, чьи выступления часто украшают важные официальные мероприятия и известные театральные постановки. Работа певицы в театре и в кино отмечена престижными наградами. Ещё две участницы коллектива – это Олутерен Смит и Леди Ду. Олутерен Смит называют «голосом своего поколения». Её творчество, сочетающее традиции госпела и светской музыки, завоевывает признание международной аудитории. Пятикратная обладательница национальных музыкальных наград Леди Ду покорила аудиторию более чем в 15 странах мира. Её дебютный альбом «Song is Queen» получил мировое признание и был удостоен чести быть представленным на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Про группу Mzansi Jikelele говорят, что она воплощает суть южноафриканской «нации радуги», отражая богатое культурное разнообразие и дух единства страны.

Предыдущая статья
В Приморье привезли полотна русских авангардистов
Следующая статья
Нцики Мазвай войдет в состав Международного профессионального жюри «Интервидения» от ЮАР

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru