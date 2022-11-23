Выставка «»В той же мастерской»: Александр Пушкин – Марина Цветаева» открывается в Музее А.С. Пушкина

С 25 ноября 2022 по 19 февраля 2023 года в Государственном музее А.С. Пушкина пройдет выставка «"В той же мастерской": Александр Пушкин – Марина Цветаева». Совместный проект Государственного музея А.С. Пушкина и Дома-музея Марины Цветаевой посвящен диалогу двух гениев сквозь время.

Пушкин – внутренний собеседник Цветаевой на протяжении всей ее жизни, камертон в ее отношении к поэзии и истории, эталон поэтической судьбы и дара. Основой выставки стали стихи и проза Цветаевой разных лет, обращенные к старшему собрату по перу. Три зала выставки представляют три эпохи, три разных сюжета в отношении Цветаевой к Пушкину.

Цыганская страсть, крымские пейзажи, южная вольность – и мир имперского Петербурга, олицетворенный в его первой красавице, ставшей и музой, и гибелью поэта, – вот круг размышлений юной Цветаевой, воплощенный в первом зале в предметах старины, бальных нарядах, старинных гравюрах и открытках, живописных портретах и пейзажах.

«Мастерская» поэта – рабочий стол с рукописями – образ второго раздела выставки, давший название проекту. Цветаева силой любви и пристального внимания угадывает в пушкинских строках близкие себе темы и идеи, открывает великую общность поэтов – от Пушкина до своих современников.

Третий зал – это темы и образы поздней цветаевской прозы о Пушкине, представляющей детское восприятие его произведений, а значит – всю послепушкинскую Россию, им воспитанную и образованную. Пушкинские торжества 1937 года, к которым Цветаева была причастна во Франции, утвердили всемирное значение наследия Пушкина.

Старинная Москва с памятником Пушкину на Тверском бульваре и довоенный Париж, увешанный афишами пушкинских вечеров, – вот внешняя география цветаевского мифа о Пушкине. А внутренняя включает оппозиции исторических фактов и поэтической правды, достоинства и личного счастья, столицы и русской деревни, стихии моря и свободной стихии стиха – той, что главенствует у поэта над всем и роднит поэтов всех времен.

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