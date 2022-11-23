Сергиево-Посадский музей-заповедник и Государственный исторический музей провели совместную межрегиональную научно-практическую конференцию «Экспозиционная и просветительная деятельность музеев по презентации духовного наследия Русской Православной Церкви. К 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и постройки Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря».
На конференции было зарегистрировано более 50 участников из различных музеев России. Сотрудники Сергиево-Посадского музея-заповедника поделились с коллегами своими наработками, выступив с соответствующими докладами. Выступления были подкреплены практическими презентациями интерактивных программ:
- «В похвалу преподобному Сергию» (для учащихся 6-7 классов, на экспозиции «Троице-Сергиева лавра: архитектурный ансамбль, страницы истории»),
- «Урок в музее» (для учащихся 9-11 классов, на выставке «Недаром помнит вся Россия»),
- «Шедевры искусства» (проект «Сезон исторических игр», для студентов, на выставке «Недаром помнит вся Россия»).
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