Правила коллекционеров

Коллекционирование ретроавтомобилей не бизнес, а затратный и хлопотный образ жизни со своими правилами. И одно из правил коллекционера, раз уж он решил сделать на основе коллекции музей, стараться всегда отвечать на вопросы посетителей. Каждый второй посетитель музея интересуется, - по каким принципам отбираются автомобили в экспозицию? Что кроме возраста вызывает интерес у профессионалов? Как раз об этом сегодняшний наш разговор с основателем Музея ретроавтомобилей «ВБВ» Борисом Ваниным.

Раритетным признается любой автомобиль старше 30 лет. Но чтобы им заинтересовался коллекционер, автомобиль должен быть максимально оригинальным. Объясню на примере. У меня есть Москвич-400, выпускавшийся с 1946 по 1954 годы, по сути, копия Opel Kadett K38. И модернизированный вариант Москвич-401.

Москвич-400 оригинален на 100%, словно сошёл с конвейера вчера. Москвич-401 полностью на ходу, сиденья кожаные, такой роскоши в те годы не было. Как реставраторы говорят, машину делали для души. Её можно эксплуатировать, в салоне симпатично. Но это не музейный экземпляр.

Интерес значительно увеличивается, если автомобиль имел отношение к исторической личности. «Чайка», подаренная Хрущёвым Терешковой в десять раз ценнее обычной «Чайки». И отношение к таким экземплярам соответствующее. Maybach, ранее принадлежавший Мартину Борману, никто не реставрирует. Как говорит владелец, там ещё запах Бормана остался. Это, конечно, преувеличение, но этот Maybach даже подкрасить нельзя, на нём предыдущим владельцем нанесена голограмма Got mit uns.

Или Rolls-Royce Silver Shadow, за рулём которого Леонид Брежнев в 1980 году въехал в МАЗ-502. Передняя часть авто сильно повреждена. Стоило генсеку помять её об МАЗ, и машина стала бесценна – её никто не реставрировал. Автомобилей, которые обслуживали первых лиц много, а вот таких, чтобы первое лицо на нём попало в аварию, да ещё и будучи за рулем, – одно.

Сейчас мы приобрели ЗИЛ-115. Сама машина – большая редкость. Таких модификаций выпустили всего сорок штук. Наша не просто автомобиль из коллекции Брежнева. Это машина, обеспечивавшая его связью. То есть такая в единственном экземпляре. Она бесценна с исторической точки зрения.

Особый интерес представляют уникальные экземпляры массовых машин, которые переворачивают представление о модели. Например, печально известный «чёрный воронок», М-1. По большому счёту, кроме как в чёрном цвете его никто и не видел, и не представлял. Действительно, с конвейера сходили чёрные и иногда серые экземпляры. Другие цвета редчайшие исключения. В Москве на ВДНХ в 1940 году представили М-1 в бежевом цвете с эффектом хамелеон. В темноте его кузов светился зеленоватым оттенком. Этот экземпляр утрачен. А у нас в коллекции – М-1 в редком белом исполнении.

И есть ещё эмоциональная ценность. Посетители искренне радуются, увидев знакомый по любимому фильму автомобиль. Недавно пришла ПМ-10, поливомоечная машина, неизменный атрибут кинокартин шестидесятых, таких как «Я шагаю по Москве».

Есть определённые условия, когда в экспозиции появляются реплики. Легендарный советский автобус ГАЗ-51, только на фотографиях и остался. Сохранился единственный экземпляр в рабочем состоянии. Поэтому реплика ГАЗ-51 в музее допустима.