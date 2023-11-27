В Музее Победы матерям военнослужащих выразили благодарность

26 ноября в Музее Победы мамы и жены мобилизованных военнослужащих встретились с уполномоченным по правам ребенка в Московской области, координатором женского движения «Единая Россия» Московской области Ксенией Мишоновой. В Зале Славы они обсудили проблемы реабилитации и бытовые трудности семей мобилизованных.

«Мы благодарны Музею Победы, что он нас принял в этот день и позволил нам здесь организовать площадку, для того чтобы мы вас поблагодарили за ваш труд, за ваше доброе сердце, чтобы мы вас наградили почетными грамотами и оставили след о сегодняшнем дне в вашей жизни», — обратилась к участницам встречи Ксения Мишонова.

Депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева вручила матерям военнослужащих благодарственные письма за личный вклад в развитие волонтерского движения, неравнодушие, активную гражданскую позицию и участие в гуманитарной миссии по поддержке российских военнослужащих, а также их семей.

«Благодарственные письма от моего имени, это самое маленькое, что можно для вас сделать. В этом списке есть мамы, которые потеряли своих сыновей. Вы великие, настоящие. То, что вы сейчас делаете для фронта, — как тогда, 80 лет назад, «Все для фронта, все для победы», — отметила Жанна Рябцева.

«Я верю, что очень скоро в Музее Победы будет еще один Зал Славы, где будут высечены золотом имена ваших сыновей. Да, они не вернутся, они навсегда останутся в ваших сердцах. Но они герои, а быть героем — это значит жить вечно. В День матери мне очень хочется пожелать вам здоровья, крепости духа. Своим примером, своим оптимизмом поддерживать и других матерей, которые слабее, которые рядом с нами», — обратилась к матерям погибших бойцов депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова.

За укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей, личный пример воспитания детей, гармоничное развитие их личности и в связи с Всероссийским Днем матери женщинам вручили благодарственные письма регионального отделения партии «Единая Россия».

«Когда ты собираешь гуманитарную помощь рядом с женщиной, чей муж или сын сегодня на передовой, ты заражаешься ее любовью, ее отношением к делу, и ты уже ходишь с осмыслением, что ты делаешь, для кого ты это делаешь, и совершенно по-другому относишься к своей работе. Вы не просто матери, которые помогают своим детям и фронту, вы помогаете всей стране, ведь благодаря вам волонтеры начинают гореть еще ярче», — подчеркнул депутат Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» Александр Толмачев.

Кроме этого, гости увидели 3D-инсталляцию «Дорога к Победе», которая рассказывает о ключевых событиях военных лет. Также для участниц встречи провели экскурсию по иммерсивной экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа». Гид рассказал о подвиге матерей в годы Великой Отечественной войны — об истории семей командиров Брестской крепости, жизни на оккупированных территориях, о судьбах женщин, переживших трудности эвакуации, освоивших тяжелые мужские профессии на заводах. Встреча состоялась в рамках программы, посвященной Дню матери.