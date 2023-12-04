В День Неизвестного солдата в Музее Победы состоялись памятные мероприятия

3 декабря в Музее Победы состоялась программа, посвященная Дню Неизвестного солдата. Посетители смогли увидеть уникальную выставку раритетов с мест сражений Великой Отечественной войны, посетить бесплатные экскурсии, концерт и кинопоказ.

В течение дня в музее работала выставка поискового объединения «Тризна». Впервые участники поискового движения представили уникальную коллекцию холодного оружия. Гости Музея Победы смогли увидеть более 50 экспонатов, среди них — штык-ножи, кортики, ножи с ножнами. Часть предметов принадлежали советским воинам и были найдены во время поисковых экспедиций на местах сражений в Московской, Псковской, Ленинградской, Смоленской, Тверской областях, Республике Карелия. Кроме того, посетители смогли подержать в руках макеты винтовок, пистолетов-пулеметов времен Великой Отечественной. Выставку дополнили фотоснимки военных лет.

«Сегодня, в День Неизвестного солдата, как и в другие памятные даты, дни воинской славы России, наше поисковое объединение традиционно представляет выставку в Музее Победы. Такие мероприятия дают нам возможность рассказать людям о том, что происходило во время войны — то, что мы видим глазами поисковиков. В этот раз мы решили показать оружие, с которым воевали наши деды и прадеды – легендарные ППШ, винтовку Мосина и другие», - поделился руководитель поискового объединения «Тризна» Кирилл Долинский.

В рамках программы в Музее Победы прошли бесплатные экскурсии по экспозиции «Подвиг Армии». Гости узнали о ключевых сражениях Великой Отечественной войны, увидели уникальный диорамный комплекс и раритеты участников битв. Также посетители смогли присоединится к показу советского художественного фильма «Судьба человека» режиссера Сергея Бондарчука. Завершил программу концерт театра песни «Талисман» в рамках Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы».

День Неизвестного солдата отмечается в нашей стране ежегодно с 3 декабря 2014 года в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. Дата 3 декабря выбрана неслучайно. Именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.