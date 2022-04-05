Правила написания синопсиса и режиссёрской экспликации дока обсудят организаторы конкурса «Россия – взгляд в будущее»

Организаторы конкурса документального кино «Россия – взгляд в будущее» 6 апреля в 11:00 (мск) проведут онлайн-сессию на тему «Правила написания синопсиса и режиссёрской экспликации документального фильма».

Спикер – Павел Печенкин, член Совета Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), директор международного кинофестиваля документальных фильмов «Флаэртиана». Он расскажет, какие типичные ошибки допускают заявители, на что обращают внимание члены жюри или экспертной комиссии при оценке заявок, каковы нюансы их составления в доке в сравнении с игровым кино.

Модератором встречи выступит Дмитрий Якунин – заместитель исполнительного директора ФПРК. В завершение встречи он проведёт q&a сессию для участников конкурса и детально на все актуальные вопросы.

Отметим, что организаторы конкурса составили инструкцию по заполнению заявки на участие в конкурсном отборе. Ознакомиться с документом можно на сайте ФПРК.

Напомним также, что 11 апреля завершается приём заявок на конкурс документального кино «Россия – взгляд в будущее». Общий бюджет на производство в этом году составил 150 млн рублей, 50% из которых будет направлено на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90 минут, а 50% – на создание короткометражных фильмов продолжительностью 15-25 минут.

Организатором конкурса выступает – Фонд поддержки регионального кинематографа, учреждённый Союзом кинематографистов России. Характерной особенностью взаимодействия Фонда с участниками является намерение организации оказывать сопровождение проектов на всех этапах его реализации. Для этого, помимо рассмотрения заявки, будут проведены собеседования с заявителями, а проекты реализовываться с участием продюсеров Фонда.

Трансляция – https://vk.com/video-211198400_456239028

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