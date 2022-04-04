«Нереалити». Драмеди о границах между реальностью и реалити-шоу в онлайн-кинотеатрах PREMIER и KION

Премьера нового комедийного сериала Анны Пармас «Нереалити» с Ольгой Дибцевой, Николаем Фоменко и другими звездами состоится 19 апреля 2022 года в онлайн-кинотеатрах PREMIER и KION. После онлайн-премьеры проект выйдет в эфире телеканала ТВ-3. Производством сериала занималась компания LOOKFILM по заказу PREMIER, KION и ТВ-3.

«Нереалити» — комедийный сериал с социальным контекстом. Главная героиня — Рита, звезда популярного реалити-шоу. Спустя 10 лет «жизни на ТВ» телезвезда решает вернуться в обыденную атмосферу провинциального города. Правда, делает это не по своей воле — из проекта ее выгнали, а за возвращение вымогали взятку, денег на которую у Риты не было.

Чтобы исправить свое положение и вернуться к былой славе, девушка приезжает в Костров — город, в котором она родилась и выросла. Рита пытается найти деньги, но никто ей не рад — ни семья, ни соседи. Дочь героини Галя — типичный подросток со школьными проблемами — не признает в ней настоящую маму. Бывший муж, работающий в полиции, не желает разговаривать с Ритой. Отец при встрече не проронит ни слова и даже не пустит дочь в родной дом. Рита продолжает вести себя как раньше, не осознавая разницу между настоящей жизнью и рамками телешоу. Но довольно скоро ее положение начнет меняться.

Рите нужно «построить свою жизнь» заново, но репутация злой интриганки усложняет ей задачу. Люди не верят Рите, она не может устроиться на работу, никто не хочет с ней дружить, а хейтеры пишут на её автомобиле оскорбления. Но Рита, закалённая реалити-шоу, спокойно продолжает ходить по городу с гордо поднятой головой. Именно упрямство и непробиваемость, благодаря которым она десять лет продержалась на реалити-шоу, помогут Рите восстановить репутацию и вернуть свою семью.

«Нереалити» дает совершенно новый взгляд на вечную тему — противопоставления провинциальной и столичной городской жизни. Это увлекательный, яркий проект с харизматичной главной героиней. В проекте авторы исследуют феномен жизни после спада популярности. Куда исчезают звезды, что запоминались благодаря неординарному поведению на ток- и реалити-шоу? Как они адаптируются к новой жизни, когда из нее исчезает социальный капитал, а финансовая подушка, накопленная за годы известности, подходит к концу?

Главные роли в проекте исполнили Ольга Дибцева, Инга Оболдина, Николай Фоменко, Виталий Даушев, Мирослава Малахова, Лика Нифонтова, Анна Рыцарева, Игорь Хрипунов, Наталья Потапова и другие российские актеры. Съемки сериала проходили в Москве и в Тверской области.

Режиссером всех эпизодов сериала «Нереалити» выступила Анна Пармас — со-сценарист проектов Авдотьи Смирновой («История одного назначения», «Вертинский»), клипмейкер группировки «Ленинград» («Вип», «ЗОЖ», «Экспонат», «Экстаз»), а также постановщик полнометражной ленты «Давай разведемся!», получившей приз за лучший дебют и лучший сценарий на фестивале «Кинотавр».

Продюсеры проекта: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, Борис Хлебников, Игорь Мишин.

Анна Пармас, режиссер:

– С этим сериалом произошла необычная история. Начинали мы снимать его как комедию о беспринципной барышне из провинции, которая 10 лет «искала любовь» в известном реалити-шоу, а затем вынуждена «ненадолго» вернуться в свой родной город Костров. Здесь она — «звезда из телевизора», которую ненавидят и которой восхищаются. Но никто не ждёт её возвращения, кроме дочери, оставленной 10 лет назад. Неожиданно для нас в легкой комедии появился социальный подтекст. С одной стороны — это рассказ о взрослении уже довольно взрослого человека. Когда он, наконец, соображает, что же для него в жизни главное. А с другой стороны — это история о социальной зависти. О том, как «простые и хорошие люди» не прощают чужого успеха. Мне очень симпатична главная героиня — сильная и небрезгливая. Она, как сорняк, прорастает сквозь асфальт. Цель видит, к цели идёт. Но это всё — нарощенные за время борьбы мускулы. А сердце нежное и больше всего желающее любви. Которую она и увидит в глазах дочери. И вот за этой парой мне больше всего хочется наблюдать. Как они потихоньку сближаются.

Ольга Дибцева, актриса:

– В сценарии много совпадений с моей реальной жизнью например, сценаристы не знали мою биографию, но мои отношения с родителями очень похожи на отношения Риты с ее родителями – героями Николая Фоменко и Инги Оболдиной. Для меня «Нереалити» – это про взросление. Не по возрасту, не по паспорту, а по осознанию себя в мире, отношению к себе, к своей семье, к близким, то есть про истинное взросление человека. Я сама довольно поздно повзрослела, научилось брать ответственность за свою жизнь и поступки уже после 25 лет и было интересно все это сыграть, прожить снова, показателям это зрителям через Риту.

Николай Фоменко, актер:

– В выборе работы для меня очень важным является сценарий. Но выше этого всегда есть режиссер. В проекте «Нереалити» была невероятно важна работа потрясающей Анны Пармас. Хочу отметить, что Аня — удивительный человек. Я благодарен судьбе за то, что оказался в ее проекте. Хороший режиссер всегда удивительно точно подбирает команду, а я обожаю работать сообща, вместе с талантливыми и профессиональными людьми.

Александр Плотников, продюсер:

– Мы давно хотели поработать с Анной Пармас, и когда сложилась история с «Нереалити», мы с Борисом Хлебниковым с огромным интересом запустили этот проект. «Нереалити» это история девушки, которая долго пыталась найти любовь в известном телешоу и стать звездой номер один, а в итоге была вынуждена вернутся в родной город, где остались родители и дочь. Рите нужно «построить свою жизнь» заново, оказавшись среди людей, но не в телевизоре. Это история, в том числе, о семье и ответственности, о том, как очень часто люди не хотят ни взрослеть, ни думать, ни делать выбор, и о том, как важно беречь и любить своих близких, быть, а не казаться, и оставаться человеком.

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