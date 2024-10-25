Правительство Оренбургской области и 2050.ЛАБ подписали соглашение о развитии промдизайна в регионе

Министр промышленности и энергетики Оренбургской области Алексей Шарыгин и генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Дарья Топильская подписали соглашение о сотрудничестве. Событие прошло в Агентстве развития Новотроицка при поддержке УК «Уральская Сталь».

Стороны договорились совместно проводить бизнес-акселераторы в Оренбургской области, вести совместную просветительскую деятельность и формировать предложения федеральным органам исполнительной власти по поддержке предприятий, включающих промдизайн в разработку продукции.

«Оренбургская область – регион с большим количеством промпредприятий. Мы стараемся создать бизнесу все возможные условия для развития. Включение дизайна – важный этап в разработке продуктов не просто конкурентных, но превосходящих мировые аналоги», — сказал Алексей Шарыгин.

В мероприятии приняли участие руководители крупных промышленных предприятий региона.

Генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская рассказала, как дизайн влияет на продажу товаров. Она познакомила с основными этапами создания проекта и объяснила, что такое «универсальный дизайн» на примере реальных кейсов – поезда метро Москва-2024, локомотива ТЭМ23, лифтов MEL, товаров народного потребления Spin&Clean.

«Промышленный дизайн – индустрия на стыке технологий, аналитики и эстетики. Уже сегодня мы создаем то, что потребитель увидит через несколько лет. Исследуя и прогнозируя пользовательский опыт, мы делаем востребованные на рынке и желанные продукты», — подчеркнула Дарья Топильская.

Шеф-дизайнер 2050.ЛАБ Алексей Шаршаков рассказал о современном восприятии индустрии промышленного дизайна. Мировые лидеры по производству товаров воспринимают дизайн не как эстетическую оболочку предмета, а важную составляющую стратегии развития компании и культурный код бизнеса.

«Промдизайн – многослойный процесс, где эстетика – лишь его поверхность. Более глубокие слои – эргономика предмета, функционал и качество материалов, сборки, производства. В основе всего этого – мифология и смыслы, ради которых и создается та или иная вещь».

Внедрение дизайна в производство и налаживание взаимодействия дизайнеров, конструкторов и инженеров — сложный и многосоставной процесс. Важно, чтобы его участники были в едином поле и говорили «на одном языке». Для этого у 2050.ЛАБ есть лицензированный образовательный центр, который реализует программы и курсы ДПО для предприятий.