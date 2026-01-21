Древний якутский эпос Олонхо озвучат с помощью искусственного интеллекта

Национальная библиотека Якутии запустила уникальный культурно-технологический проект «Истиҥ» по обучению искусственного интеллекта исполнению древнего якутского эпоса Олонхо.

Первым «голосом» для ИИ в проекте «Истиҥ» стал глава Якутии Айсен Николаев. Он прочел произведение своего деда — народного сказителя Андрея Титовича Титарова «Хардааччы Бэргэн». В 2026 году к 120-летию известного олонхосута (сказителя эпоса) приурочены мероприятия по увековечению его вклада в развитие культуры.

Записанное в 1981 году Олонхо Андрея Титарова «Хардааччы Бэргэн» хранится в фонде радиокомитета, а книга доступна в электронном виде в Национальной библиотеке республики.

Олонхо — древнейшее эпическое искусство народа саха, героический эпос, который повествует о борьбе добра со злом. Термин «олонхо» обозначает как эпическую традицию в целом, так и название отдельных сказаний. Каждый олонхосут рассказывает легенды о деяниях богатырей по-своему, импровизируя и добавляя что-то от себя. Благодаря традиции устного исполнения Олонхо остается живым эпосом, а его значение для якутского народа и мировой культуры настолько велико, что он признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества.

Проект «Истиҥ» направлен на сохранение языкового богатства народов Якутии, в том числе звучания якутского героического эпоса Олонхо с использованием современных цифровых технологий.

«Истиҥ» — инновационный TTS-инструмент (Text-to-Speech), преобразующий тексты на якутском языке в высококачественное аудио. По словам разработчиков, позволяет слушать книги и тексты в естественном звучании родной речи, сохраняя эмоциональную выразительность языка.

Напомним, глава Якутии объявил 2026 год в республике Годом культуры. В ежегодном послании Государственному собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) он отметил, что целью Года культуры станет сохранение культурно-исторического наследия, развитие в духе времени творческого потенциала культуры и искусства, повышение культурного уровня каждого жителя республики.