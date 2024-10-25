РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииВсероссийский урбанистический хакатон «Города» завершил сезон 2024 года и подвёл итоги

Всероссийский урбанистический хакатон «Города» завершил сезон 2024 года и подвёл итоги

editor
By editor
22

Подведены итоги сезона 2024 года Всероссийского урбанистического хакатона «Города». Он включал в себя четыре очных этапа, каждый из которых прошел в разных регионах России — в Красноярском крае, Ставрополе, в Тюменской и Оренбургской областях. Участниками стали прошедшие профессиональный отбор урбанисты из разных уголков России — молодые архитекторы, студенты и выпускники 45 вузов страны. В состав жюри вошли представители администрации субъектов РФ, региональные министры, руководители крупных компаний и корпораций, члены экспертного сообщества.

В этом году желание поучаствовать в мероприятии выразили более 260 молодых архитекторов из 42 городов России, от Владивостока и Благовещенска, до Казани и Самары. Важным пунктом было вовлечение местных студентов-архитекторов. В каждом регионе в составе команд было не менее двух специалистов, участвовавших в разработке проекта для своего города.

В финалы всех четырех хакатонов вышло 47 участников, разработавших 9 проектов, из которых 4 стали победителями:

енисейск

«Круг возрождения» — для общественно-туристического маршрута «Тропа святителя Луки» в городе Енисейск Красноярского края;

ставрополь

«Порыв» — концепция краевого Дома молодежи в Ставрополе;

тюмень хакатон города

«Ворота в Сибирь» — для группы въездных объектов в городе Тюмени;

новотороицк хакатон города

«Завод культур “Сталь”» — реконструкция заброшенного кинотеатра «Сталь» в Новотроицке.

С этими и другими проектами можно ознакомиться сайте хакатона «Города».

«В этом году хакатон побил новые для себя рекорды, в том числе и рекорд активности в медиапространстве. Особенно важна была поддержка региональных изданий — ни один конкурс на местах не обошелся без участия журналистов ТВ, радио и информационных агентств. Благодаря широкой поддержке массмедиа о хакатоне в этом году вышло порядка пятисот публикаций в СМИ и более тысячи постов в социальных сетях. Согласно данным «Медиалогии», суммарная аудитория проекта составила более 19,1 миллиона человек», — рассказала координатор проекта от АНО «Креативная экономика» Екатерина Долгих.

Профессиональную поддержку конкурсантам оказывали кураторы. Серьезным подспорьем для соревнующихся команд стали 9 экспертов ведущих архитектурных бюро России: AI Architects, KATARSIS, Osetskaya.Salov, АБ «Плотинка», IND architects, а также представители МАРХИ и Союза архитекторов России.

Как отметила один из ключевых идеологов хакатона, президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш-Абрамова: «Можно смело утверждать, что в 2024 году мы вышли на новый уровень взаимодействия Всероссийского урбанистического хакатона и регионов России. Хочу отметить, что все представленные проекты (не только победителей) вызвали заслуженный интерес как экспертного жюри, так и руководства регионов, в которых проводились мероприятия. Опыт подобного архитектурного и инфраструктурного проектирования можно назвать передовым. Особенно важно то, что результаты работы конкурсантов не пропадут, а будут взяты на вооружение при работе с объектами. Отдельно хотелось бы поблагодарить партнеров, принимающих мероприятие в городах, за поддержку проекта и продвижение архитектуры и урбанистики как одной из ключевой креативной индустрии».

Всероссийский урбанистический хакатон «Города» и далее будет расширять сотрудничество с регионами, включать все большее количество субъектов РФ в работу. Прошедшие в 2024 году соревнования показали, что предложенные конкурсантами архитектурные и инфраструктурные решения могут удовлетворить даже сложные, многоуровневые запросы регионов. В следующем году хакатоны пройдут в других регионах, где уже есть запрос на преобразование архитектурной среды для развития креативной экономики, локальной идентичности, поддержки традиционных ценностей в архитектурных решениях.

Предыдущая статья
Выставка «Планета Вячеслава Невинного» открылась в Музее МХАТ
Следующая статья
Рок-музыка, подростки и любовь: молодежная драма «Музыка времени»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru