Всероссийский урбанистический хакатон «Города» завершил сезон 2024 года и подвёл итоги

Подведены итоги сезона 2024 года Всероссийского урбанистического хакатона «Города». Он включал в себя четыре очных этапа, каждый из которых прошел в разных регионах России — в Красноярском крае, Ставрополе, в Тюменской и Оренбургской областях. Участниками стали прошедшие профессиональный отбор урбанисты из разных уголков России — молодые архитекторы, студенты и выпускники 45 вузов страны. В состав жюри вошли представители администрации субъектов РФ, региональные министры, руководители крупных компаний и корпораций, члены экспертного сообщества.

В этом году желание поучаствовать в мероприятии выразили более 260 молодых архитекторов из 42 городов России, от Владивостока и Благовещенска, до Казани и Самары. Важным пунктом было вовлечение местных студентов-архитекторов. В каждом регионе в составе команд было не менее двух специалистов, участвовавших в разработке проекта для своего города.

В финалы всех четырех хакатонов вышло 47 участников, разработавших 9 проектов, из которых 4 стали победителями:

«Круг возрождения» — для общественно-туристического маршрута «Тропа святителя Луки» в городе Енисейск Красноярского края;

«Порыв» — концепция краевого Дома молодежи в Ставрополе;

«Ворота в Сибирь» — для группы въездных объектов в городе Тюмени;

«Завод культур “Сталь”» — реконструкция заброшенного кинотеатра «Сталь» в Новотроицке.

С этими и другими проектами можно ознакомиться сайте хакатона «Города».

«В этом году хакатон побил новые для себя рекорды, в том числе и рекорд активности в медиапространстве. Особенно важна была поддержка региональных изданий — ни один конкурс на местах не обошелся без участия журналистов ТВ, радио и информационных агентств. Благодаря широкой поддержке массмедиа о хакатоне в этом году вышло порядка пятисот публикаций в СМИ и более тысячи постов в социальных сетях. Согласно данным «Медиалогии», суммарная аудитория проекта составила более 19,1 миллиона человек», — рассказала координатор проекта от АНО «Креативная экономика» Екатерина Долгих.

Профессиональную поддержку конкурсантам оказывали кураторы. Серьезным подспорьем для соревнующихся команд стали 9 экспертов ведущих архитектурных бюро России: AI Architects, KATARSIS, Osetskaya.Salov, АБ «Плотинка», IND architects, а также представители МАРХИ и Союза архитекторов России.

Как отметила один из ключевых идеологов хакатона, президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш-Абрамова: «Можно смело утверждать, что в 2024 году мы вышли на новый уровень взаимодействия Всероссийского урбанистического хакатона и регионов России. Хочу отметить, что все представленные проекты (не только победителей) вызвали заслуженный интерес как экспертного жюри, так и руководства регионов, в которых проводились мероприятия. Опыт подобного архитектурного и инфраструктурного проектирования можно назвать передовым. Особенно важно то, что результаты работы конкурсантов не пропадут, а будут взяты на вооружение при работе с объектами. Отдельно хотелось бы поблагодарить партнеров, принимающих мероприятие в городах, за поддержку проекта и продвижение архитектуры и урбанистики как одной из ключевой креативной индустрии».

Всероссийский урбанистический хакатон «Города» и далее будет расширять сотрудничество с регионами, включать все большее количество субъектов РФ в работу. Прошедшие в 2024 году соревнования показали, что предложенные конкурсантами архитектурные и инфраструктурные решения могут удовлетворить даже сложные, многоуровневые запросы регионов. В следующем году хакатоны пройдут в других регионах, где уже есть запрос на преобразование архитектурной среды для развития креативной экономики, локальной идентичности, поддержки традиционных ценностей в архитектурных решениях.