PRAYFORME выпустил дебютный альбом

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PRAYFORME — многообещающий фрешмен, с ноги открывающий двери музыкальной индустрии дебютным альбомом «Романтика саморазрушения».

«Романтика саморазрушения» – искренний и живой поп-рок релиз о любви и внутренних конфликтах, к которым она приводит. Слушатель проживает вместе с лирическим героем целый калейдоскоп эмоций: от наивной жизнерадостности и беспечности в «Одногрустнице» до опустошающей тоски и сожаления в «30 минут на такси».

5 ярких, запоминающихся и продуманных историй, откликающихся у любого, кто хоть единожды в жизни влюблялся.

Трек доступен на всех цифровых площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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