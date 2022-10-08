PRAYFORME выпустил дебютный альбом

PRAYFORME — многообещающий фрешмен, с ноги открывающий двери музыкальной индустрии дебютным альбомом «Романтика саморазрушения».

«Романтика саморазрушения» – искренний и живой поп-рок релиз о любви и внутренних конфликтах, к которым она приводит. Слушатель проживает вместе с лирическим героем целый калейдоскоп эмоций: от наивной жизнерадостности и беспечности в «Одногрустнице» до опустошающей тоски и сожаления в «30 минут на такси».

5 ярких, запоминающихся и продуманных историй, откликающихся у любого, кто хоть единожды в жизни влюблялся.

Трек доступен на всех цифровых площадках.

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