«СИМВОЛ ВЕРЫ». Вышел в свет музыкальный альбой, посвященный памяти А.И. Ермакова, создателя Музея-заповедника С.В. Рахманинова «Ивановка»

« Символ веры ». Памяти А.И. Ермакова, создателя Музея-заповедника С.В. Рахманинова «Ивановка».

Альбом Елены Тарасовой (фортепиано). Лейбл: «Мелодия», 2023

В год 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова прозвучит множество прекрасных концертных программ; в рамках юбилейных празднований выйдут в свет новые монографические альбомы, посвященные великому русскому композитору, пианисту и дирижеру.

Данный альбом – посвящение великому русскому подвижнику, из семидесяти земных лет которого более пятидесяти было отдано служению памяти С. В. Рахманинова и воссозданию пространства, столь значимого и дорогого для самого Сергея Васильевича. В эмиграции Рахманинов напишет: «Я сказал, что туда, в Ивановку, я всегда стремился. Положа руку на сердце, должен сказать, что и доныне туда стремлюсь».

Усадьба Ивановка Тамбовской губернии стала и семейным очагом, и творческой лабораторией Сергея Рахманинова; в Ивановке было создано 85 процентов сочинений композитора. Утраченная в 20-е годы XX века и возрожденная в конце XX века, «Ивановка» является единственным в мире музеем С.В. Рахманинова.

Александру Ивановичу Ермакову (13.12.1951–14.04.2022), педагогу, историку музыки, подвижнику, просветителю, создателю, хранителю и бессменному руководителю Музея-заповедника С.В. Рахманинова «Ивановка» – с бесконечным уважением.

Альбом носит название «Символ веры», метафорически осмысляя миссионерский путь А.И. Ермакова, для которого служение музею в Ивановке стало делом жизни.

В программе альбома: сочинения С. Рахманинова, М. Плетнева, А. Володось.

Альбом доступен на цифровых платформах Apple Music, Youtube Music, МТС Music, VK Music, Одноклассники, Звук, Яндекс.Музыка, Amazon Music. Скачать буклет альбома, приобрести цифровой альбом можно по указанным ссылкам.

Фирма «Мелодия» и Елена Тарасова благодарят Музей-заповедник С.В. Рахманинова «Ивановка» и лично Ирину Вановскую за консультации при подготовке альбома. Компанию UfO Design Vision и лично Евгения Гриневича и Юлию Зорину за поддержку данного альбома, а также

Аркадия Володося, Бориса Березовского, Марию Бакун, Алину Мухаметрахимову, Филиппа Табак.

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