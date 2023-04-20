«СИМВОЛ ВЕРЫ». Вышел в свет музыкальный альбой, посвященный памяти А.И. Ермакова, создателя Музея-заповедника С.В. Рахманинова «Ивановка»

«
Альбом Елены Тарасовой (фортепиано). Лейбл: «Мелодия», 2023
В год 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова прозвучит множество прекрасных концертных программ; в рамках юбилейных празднований выйдут в свет новые монографические альбомы, посвященные великому русскому композитору, пианисту и дирижеру.
Данный альбом – посвящение великому русскому подвижнику, из семидесяти земных лет которого более пятидесяти было отдано служению памяти С. В. Рахманинова и воссозданию пространства, столь значимого и дорогого для самого Сергея Васильевича. В эмиграции Рахманинов напишет: «Я сказал, что туда, в Ивановку, я всегда стремился. Положа руку на сердце, должен сказать, что и доныне туда стремлюсь».
Усадьба Ивановка Тамбовской губернии стала и семейным очагом, и творческой лабораторией Сергея Рахманинова; в Ивановке было создано 85 процентов сочинений композитора. Утраченная в 20-е годы XX века и возрожденная в конце XX века, «Ивановка» является единственным в мире музеем С.В. Рахманинова.
Александру Ивановичу Ермакову (13.12.1951–14.04.2022), педагогу, историку музыки, подвижнику, просветителю, создателю, хранителю и бессменному руководителю Музея-заповедника С.В. Рахманинова «Ивановка» – с бесконечным уважением.
Альбом носит название «Символ веры», метафорически осмысляя миссионерский путь А.И. Ермакова, для которого служение музею в Ивановке стало делом жизни.
В программе альбома: сочинения С. Рахманинова, М. Плетнева, А. Володось.
Альбом доступен на цифровых платформах Apple Music, Youtube Music, МТС Music, VK Music, Одноклассники, Звук, Яндекс.Музыка, Amazon Music.
Фирма «Мелодия» и Елена Тарасова благодарят Музей-заповедник С.В. Рахманинова «Ивановка» и лично Ирину Вановскую за консультации при подготовке альбома. Компанию UfO Design Vision и лично Евгения Гриневича и Юлию Зорину за поддержку данного альбома, а также
Аркадия Володося, Бориса Березовского, Марию Бакун, Алину Мухаметрахимову, Филиппа Табак.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.