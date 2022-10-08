Екатерина Яшникова выпустила музыкально-поэтический альманах «Подорожник»

7 октября Екатерина Яшникова презентовала новый мини-альбом «Подорожник», в который вошло пять композиций и три стихотворения. Это концептуальная работа, наполненная социально-гражданскими произведениями и отражающая рефлексию автора насчет происходящих с 2020 года в мире событий.

Песни перемежаются стихотворениями, написанными Екатериной и прочитанными музыкантами, творчество которых ей близко. Это «2020» в исполнении Олега Ягодина («Курара»), «Пророк» от Бранимира и «Ребро», записанное Олегом Барабашем («Хроники Пикирующего Бомбардировщика»).

В этом альбоме перед слушателями предстаёт совершенно новая Екатерина Яшникова, вынесшая за скобки юмор, романтику и легкомысленность. Пластинка наполнена символами и иносказаниями, неслучайно даже название альбома и центрального трека «Подорожник» отсылает нас к образу панацеи, способной спасти от любой травмы, но по факту являющейся лишь обычным листком растения. Однако, несмотря на скорбь, красной линией проходящую через всю работу, «Подорожник» оставляет пространство для надежды на лучшее.

Альбом открывает песня «Чёрный человек», это предисловие к альбому, в котором обрисовывается иллюзорно прекрасный мир, стремящийся к стадии летящей в бездну антиутопии. Далее ярким контрастом — трек «Ту-ту-ту», самая страшная песня альбома, усиленная использованием звуков гильз и детских погремушек в качестве перкуссии. Третьей композицией стал кавер на «От большого ума» Янки Дягилевой, органично вплетённый в повествование и раскрашенный оркестром и баяном. Заглавная песня «Подорожник», со слов Кати, выражающая его центральную идею и эмоцию, уже знакома аудитории в лайв-версии, исполняемой на концертах. Финалом пластинки выступает композиция «И те дома», песня «на разрыв», которую можно принять за светлую ностальгию по городу детства, если не знать, что певица писала её от лица эвакуированного ребёнка, который никогда не сможет вернуться в свой разбомблённый город.

Важно отметить, что смыслы «Подорожника» не обязательно проецировать на конкретные события текущего времени, некоторые произведения были созданы за несколько лет до выпуска пластинки и могут быть расценены как «предчувствие» автора и его высказывание против любых мировых катаклизмов.

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