В День учителя в Музее Победы прошла большая праздничная программа. Для педагогов и их учеников на площадке культурного учреждения прошли экскурсии, мастер-классы, концерты и кинопоказ.

В Зале Полководцев в рамках Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы» выступили артисты Вокальной студии Татьяны Громовой. Юные солисты исполнили песни «Почемучка», «Волшебник-недоучка», «Баллада о матери», «Куда уходит детство», композиции про школьную пору, а также авторские песни собственного сочинения.

«Мы очень любим выступать в Музее Победы, у детей всегда горят глаза, когда они выступают в этом величественном месте. Репертуар нашей программы был специально подготовлен для Дня учителя. Мы отобрали песни про детство, школу, учебу. Все мои ученики — школьники, и для них эта тема очень близка», — отметила музыкальный педагог, руководитель вокальной студии Татьяна Громова.

Затем в зале прошел музыкальный спектакль «Москва». Свое выступление театр-студия национального искусства «Карнавальная мозаика» посвятила всем педагогам. Руководитель театра-студии национального искусства «Карнавальная мозаика» Татьяна Квасова рассказала, что музыкальный спектакль поставлен по произведениям Гиляровского, с некоторыми вкраплениями — историческими справками о том, кто здесь раньше жил, и содержит много песен и национальных танцев.

В Детском досуговом центре Музея Победы прошел мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки для учителей. В занятии приняли участие школьники от 6 до 10 лет. Ребята сделали поздравительные открытки и закладки для книги в виде карандаша.

«Вместе с ребятами мы придумали и изготовили символические подарки для их учителей. В нашем мастер-классе даже приняла участие девочка из Китая — Рокси. Пока ее родители осматривали экспозиции музея, Рокси вырезала из цветной бумаги детали для поделки, склеивала их. Мы рассказали ей о том, что в России сегодня отмечают такой важный праздник — День учителя», — рассказала сотрудник Детского досугового центра Музея Победы Надежда Большакова.

Посетителям кинотеатра «Поклонка» при музее показали советский фильм «Учитель» (1939 г.). «Учитель» Сергея Герасимова — это классика, это чистота жанра и потрясающая актерская игра, замечательная режиссура. Оператор Владимир Яковлев замечательно снял всех актеров, показав историю учителя, его жизни и любви», — отметил ведущий киноклуба «Поклонка», киновед Геннадий Ходос.

Кроме того, в честь праздника Музей Победы подарил педагогам и их учащимся билеты на экскурсионные программы. Преподаватели и школьники смогли на выбор посетить экскурсии «Подвиг Армии», «Битва за Москву. Первая Победа!» в главном здании музея или экскурсию «Оружие Победы» под открытым небом в филиале «Г.О.Р.А.» («Главные Оружейные Реликвии Армии»).

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