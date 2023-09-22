А.В. Щусев в мастерской на Казанском вокзале. 1914. Архив наследников А.В. Щусева ©

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева при поддержке Министерства культуры Российской Федерации представляет первую за последние 50 лет монографическую выставку, посвященную творчеству выдающегося архитектора Алексея Викторовича Щусева (1873 – 1949) – «Алексей Щусев. 150», приуроченную к его 150-летнему юбилею.

Алексей Щусев – архитектор уникального дарования, блестяще проявивший себя в разных архитектурных стилях и направлениях конца XIX – первой половины XX веков. Состоящая из двух частей выставка «Алексей Щусев. 150» в Музее архитектуры представляет публике около 200 архитектурных проектов, созданных Щусевым за его более чем полувековую карьеру. В экспозицию включено почти 600 предметов: проектные графические листы дополнены ученическими и художественными работами мастера, архивными фотографиями, письмами, документами и личными вещами Алексея Щусева, моделями и макетами. Выставка позволит взглянуть на великого зодчего как на человека, художника, градозащитника, ученого, реставратора, основателя и первого директора Музея русской архитектуры.

Выставка «Алексей Щусев. 150» – самый масштабный проект Музея за последние десятилетия. Она занимает два главных выставочных пространства: экспозиция в Анфиладе посвящена проектам гражданской архитектуры, в Аптекарском приказе представлено храмовое зодчество мастера.

В залах Анфилады раскрывается история становления великого зодчего: от его ученических работ в Академии художеств, через первые самостоятельные проекты к главным творениям – Казанскому вокзалу в Москве, Мавзолею В.И. Ленина, Государственному театру оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте. Хронологическая последовательность выставки, с акцентом на наиболее известные сооружения Щусева, поможет зрителю проследить, как происходила трансформация творческого метода архитектора, точно чувствующего изменения художественных вкусов и реалий времени и тонко реагирующего на них.

Отдельный зал посвящен железнодорожным проектам Алексея Щусева: Казанскому вокзалу – горячо любимому и самому трудному детищу мастера, работе над которым он отдал 38 лет, и ранее неизвестным публике сооружениям железнодорожных линий Арзамас – Шихраны, Нижний Новгород – Котельнич и Казань – Екатеринбург. Типовые проекты вокзалов, депо, водонапорных зданий, жилых и хозяйственных построек, архитектурного оформления порталов тоннелей демонстрируют гибкость мышления и практическую сметку автора, желающего достичь высокого художественного результата в строгих рамках технического задания.

В разделе «Новая Москва» зрители познакомятся с произведениями, созданными в первые советские годы: планом реконструкции столицы «Новая Москва», проектами Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки, Дворца труда и Мавзолея В.И. Ленина – одного из ключевых произведений не только в творческом наследии Щусева, но и в истории отечественной архитектуры ХХ века в целом.

Путь от авангардных исканий 1920-х годов к торжеству неоклассики 1930-х иллюстрируют конкурсные решения памятника Христофору Колумбу, Библиотеки имени В.И. Ленина и Центрального телеграфа, реализованные проекты санатория в Мацесте, гостиницы «Интурист» в Батуми, зданий Наркомата земледелия на Садовом кольце и Наркомата внутренних дел на Лубянской площади в Москве, Института Маркса – Энгельса – Ленина в Тбилиси, масштабные замыслы перепланировки центральных улиц и площадей столицы. Великолепное умение мастера адаптироваться к быстро меняющимся стилевым направлениям демонстрируют варианты проекта Дворца советов, представленные на разные этапы конкурса.

Особое место в экспозиции отведено двум знаковым произведениям архитектора: гостинице «Москва», работа над которой сопровождалась скандалом, породившим большое количество легенд, и Государственному театру оперы и балета им. Алишера Навои в Ташкенте – одной из признанных вершин творчества Алексея Щусева. Наряду с архитектурной графикой в зале представлены уникальные предметы декоративно-прикладного искусства.

Фрагменты подлинного убранства гостиницы «Москва» – гипсовые рельефы для кессонов, лепные украшения, элементы балюстрады и предметы из гостиничных номеров – напоминают одновременно о высоком уровне художественного оформления здания и о его трагическом разрушении в 2004 году. Историю работы над проектом театра в Ташкенте дополняют авторская модель сооружения и выполненные на гипсовых плитах эскизы росписей фойе – свидетельства любви Алексея Щусева к национальным традициям, образам и мотивам прикладного искусства и архитектуры Средней Азии.

Большое внимание в экспозиции уделено деятельности Алексея Щусева в годы Великой Отечественной войны. Главной задачей мастера в это сложное время стала работа по восстановлению разрушенных городов и сохранению поврежденных памятников архитектуры в Истре, Новгороде, Сталинграде, Кишиневе, Туапсе. Творческое наследие 1940-х годов также представлено проектами зданий научных учреждений по всей стране, работу над которыми возглавляемая Щусевым с 1937 года мастерская «Академпроект» продолжала в военные и послевоенные годы.

Завершает экспозицию в Анфиладе рассказ о последнем детище Алексея Щусева – Музее русской архитектуры, созданном по его инициативе в 1945 году. Документы, повествующие о ранних годах существования музея и подготовке первой выставки 1948 года, представляют Щусева как выдающегося ученого и мудрого организатора. Уникальные произведения искусства: гравюры, акварели, живопись, а также книги и материалы научных экспедиций, включенные в собрание Музея, когда Щусев был его директором, свидетельствуют о тонком художественном вкусе мастера.

Наталья Шашкова, директор Музея архитектуры им. А.В. Щусева, куратор выставки:

«Гениальность архитектора проявляется в том, чтобы, не поступаясь художественными принципами, в конкретных обстоятельствах места и времени создавать произведения, точно отвечающие потребностям общества. Алексей Щусев – гениальный архитектор. Он жил и работал в потрясающую эпоху: экономический подъем в Российской империи начала ХХ века, революция и утверждение нового социального строя, две мировые войны, – все эти события сопровождались радикальными переменами художественного курса.

Неиссякаемый творческий азарт и высочайшее мастерство позволяли Щусеву при каждой смене главенствующего архитектурного стиля создавать произведения исключительного уровня и оставаться лидером профессионального сообщества на протяжении десятилетий. Более 80-ти реализованных проектов – редкое достижение, однако благодаря необыкновенной одаренности и работоспособности Щусев проявил себя и во многих других сферах. До последних дней он сохранял энтузиазм и свежесть взгляда. Музей впервые за 50 лет решился на масштабное высказывание о мастере. Для нас важно показать его таким, каким мы увидели его сами: ярким, талантливым, многогранным, преданным делу и своей стране человеком».

Вторая часть выставочного проекта, представленная в Аптекарском приказе Музея архитектуры, раскрывает тему храмового зодчества Алексея Щусева: от первого проекта научной реставрации храма святого Василия в Овруче до заказов, выполненных зодчим для императорской семьи. Обращение архитектора к национально-романтическому направлению модерна раскрыто в проектной графике и архивных материалах, связанных с созданием ансамбля Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, церкви святого Сергия Радонежского на Куликовом поле, Храма святителя Николая вместе со странноприимным домом в Бари, Троицкого собора Почаевской Лавры, церкви Всемилостивого Спаса в имении Натальевка и многих других. Отдельное внимание уделено совместной работе Алексея Щусева с его именитыми соавторами-художниками: Кузьмой Петровым-Водкиным, Павлом Кориным, Михаилом Нестеровым и другими.

Анатолий Оксенюк, заместитель директора Музея архитектуры им. А.В. Щусева по научной работе, куратор выставки:

«Алексей Викторович Щусев в своем дореволюционном творчестве предстает перед нами не только как архитектор эпохи модерна с присущим ей вниманием к деталям, но и как человек, глубоко понимавший древнерусскую архитектуру, черпавший вдохновение в ее образах, переносивший их в свое творчество. Каждый проект Щусева поражает цельностью образа, глубиной проработки и художественным уровнем исполнения, что, несомненно, привлекало к нему самых именитых заказчиков».

На выставке представлено более 600 произведений из фондов Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева, 18-ти государственных музейных и архивных собраний, частных коллекций и архива наследников А.В. Щусева. Среди экспонатов – проектная архитектурная графика, эскизы и рисунки Алексея Щусева и художников, с которыми он сотрудничал (М.В. Нестерова, К.С. Петрова-Водкина, Н.С. Гончаровой, Е.Е. Лансере, Н.Я. Тамонькина и других), авторские модели, макеты, документы, письма, архивные фотографии, видеохроника – материалы к ключевым и малоизвестным проектам, часть из которых показана впервые.

Архитектура выставки, разработанная Сергеем Чобаном и Александрой Шейнер, отражает основной замысел кураторов проекта: представить невероятно объемное и многослойное творчество Алексея Щусева во всем его многообразии и масштабе, расставив важные акценты на малоизученных и наиболее важных темах.

Сергей Чобан, архитектор выставки:

«Работая над дизайном экспозиции, мы сформировали собственный художественный прием для каждого зала, последовательно раскрывающего Щусева как архитектора определенной эпохи, будь то модерн, конструктивизм или неоклассика, а также как градостроителя и значимого музейного деятеля. Надеемся, атмосфера выставки поможет посетителям лучше понять разные, подчас контрастные периоды творчества Щусева, объединенные общими чертами его почерка и высокого мастерства».

Генеральным спонсором выставки выступает Банк ВТБ.

Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ:

«Профессиональный путь Алексея Щусева – сочетание таланта, тонкого чувства на новые веяния и дух времени, умение оставаться актуальным, смелым и масштабным. В прошлом году ВТБ поддержал в Музее выставку другого значимого русского архитектора – Глубокая исследовательская работа, предшествовавшая выставке, позволила кураторам переосмыслить страницы биографии и творчества архитектора. Итогом стали несколько изданий, подготовленных сотрудниками Музея архитектуры и приглашенными исследователями.

Каталог выставки – полноценное научное издание, включающее 10 статей исследователей творческой биографии архитектора, хронологию его жизни и деятельности. Каталожная часть издания, построенная в соответствии со структурой экспозиции, включает 950 иллюстраций. Каталог подготовлен в сотрудничестве с издательством «Кучково поле Музеон» и Фондом «Связь Эпох» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Авторы статей: Н.О. Шашкова, Е.С. Лихачева, А.А. Оксенюк, Ю.В. Ратомская, К.А. Кокорина, М.А. Костюк, М.В. Евстратова, С.В. Колузаков, М.Л. Лавренченко, П.С. Павлинов. Научным редактором выступила кандидат архитектуры Ю.Д. Старостенко.

Наряду с каталогом выставки в рамках юбилейного проекта в партнерстве с Фондом «Связь Эпох» и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив были выпущены: научное издание «Творческая биография А.В. Щусева» в двух томах – «Статьи» и «Воспоминания»; первая книга о зодчем для детей и подростков «Алексей Щусев: архитектор, который покорил время» и документальный фильм «Алексей Щусев. Архитектор трех эпох». Выставку сопровождает обширная просветительская и образовательная программа: лекции, экскурсии в залах музея и городские экскурсионные маршруты, творческие мастер-классы, инклюзивная программа, кинопоказы, а также специальные проекты.

Выставка открыта с 4 октября 2023 г. по 21 января 2024 г. в пространствах «Анфилада» и «Аптекарский приказ» Музея архитектуры.

А.В. Щусев. Проект Казанского вокзала в Москве. Перспектива главной башни. 1913. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев. Строительство Казанского вокзала в Москве. Башня Сююмбике. Офортная доска. 1919. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев. Проект Казанского вокзала в Москве. Перспектива. 1914. Фотограф П. К. Остроумов, иллюминировал А.В. Щусев. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев, А.В. Снигарев, Н.Я. Тамонькин. Проект Казанского вокзала и Каланчевского путепровода в Москве. Перспектива. 1913. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев. Эскиз оформления циферблата часов Казанского вокзала в Москве. 1948. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев, А.Ю. Заболотная, В.Д. Кокорин. Проект станции метро «Комсомольская». Кольцевой линии. Перронный зал. Перспектива. 1948. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев. Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве. Перспектива. 1940. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев. Проект третьего Мавзолея В. И. Ленина. Перспектива, план, фасад. 1931. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев. Проект гостиницы «Москва». Перспектива со стороны Тверской улицы 1930-е. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

Фрагменты декоративного оформления интерьеров гостиницы «Москва» и предметы интерьера гостиничных номеров. 1935 – 1995. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев. Проект Государственного театра оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте. Перспектива. 1944. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев, мастер А.Л. Камышников. Проектная модель Государственного академического театра оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте. 1938. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

Ч.Г. Ахмаров. Панно «Танец». Эскиз оформления фойе первого этажа Государственного театра оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте. 1946. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев, И.Я. Вендерович. Плафон зрительного зала для Театра оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте. 1942. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев. Проект Государственного театра оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте. Интерьер зрительного зала. 1944. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев. Проект Русского павильона на XI Международной выставке в Венеции 1914 г. Фасады, план. 1913. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев. Проект здания Коопстрахсоюза (Наркомзема) на Садово-Спасской улице в Москве, Перспектива, фрагмент фасада. Эскиз, 1928 – 1929. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев. Разбор Сухаревой башни. Начало 1930-х. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев. Проект гостиницы «Интурист» в Батуми. Перспектива. 1931. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев. Конкурсный проект Дворца Советов в Москве. Второй этап. Перспектива со стороны реки при ночном освещении. 1932. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев. Проект Института Маркса – Энгельса – Ленина в Тбилиси. Перспектива. 1933. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев. Проект Академии наук СССР. Зал заседаний. Интерьер. 1939. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев. Проект Павильона боевых трофеев в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Перспектива. 1941. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев, Д.Б. Савицкий. Проект восстановления и реконструкции Новгорода. 1943-1947. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев. Проект реконструкции и восстановления Истры. Панорама Торговой площади. 1942. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев. Церковь Св. Сергия Радонежского на Куликовом поле. Западный фасад. Второй вариант. 1904. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев. Спасская церковь в имении Натальевка под Харьковом. Западный фасад. План. Эскизный проект. 1911. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

Н.Я. Тамонькин. Покровский собор Марфо-Мариинской обители в Москве. Фрагмент северного фасада. 1946. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

Н.Я. Тамонькин. Святая Елизавета Венгерская (Тюрингенская), собор в Марбурге и Марфо-Мариинская обитель в Москве. Эскиз. 1908-1912. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

Н.Я. Тамонькин. Покровский собор Марфо-Мариинской обители. Западный фасад. 1948. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

М.В. Нестеров. Спас Нерукотворный. Эскиз в натуральную величину для временной установки в киоте западного фасада Марфо-Мариинской обители в Москве. Ок. 1910. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

Н.Я. Тамонькин. Престол уготованный с Крестом Распятия и Серафимами по сторонам. Рельеф фасада северного притвора Покровский собор Марфо-Мариинской обители в Москве. 1948. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев. Церковь Спаса Преображения на Братском кладбище в селе Всехсвятское в Москве. Северный и восточный фасады. Проект. 1916. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©

А.В. Щусев. Орнаментальные фризы. Церковь Антония и Феодосия Печерских. Киево-Печерская лавра. Эскиз. 1900-е. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева ©





А.В. Щусев. Плафон трапезной с символами Евангелистов и Небесными силами Церковь преподобных Антония и Феодосия Печерских. Киево-Печерская лавра в Киеве. Эскиз. 1900-е. Калька, карандаш, акварель, золотая краска

А.В. Щусев. Церковь Святителя Николая в городе Бари (Италия). Перспектива. 1912 г.

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