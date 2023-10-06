На XV Ташкентском международном кинофестивале «Жемчужина Шелкового пути» состоялся целый ряд мероприятий, направленных на развитие кинематографических связей России и Узбекистана: Дни российского кино, организованные РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, творческие встречи и мастер-классы российских режиссеров, актеров и продюсеров. Также были представлены новые совместные проекты России и Узбекистана.

Дни российского кино под брендом Russian Film Festival открылись фантастической драмой «Мира». В церемонии открытия приняли участие врио генерального директора РОСКИНО Екатерина Наумова, продюсер фильма «Мира» Нарек Мартиросян, звезды российского кино и театра Елизавета Боярская, Лариса Луппиан, актер Фархад Махмудов. Драма «Мира», рассказывающая про работника орбитальной станции, который пытается спасти дочь и предотвратить катастрофу, собрал полный зал. Как отметил продюсер «Миры» Нарек Мартиросян, узбекская аудитория приняла фильм очень тепло. Кроме того, в рамках Дней российского кино зрители увидели драму «Снегирь» Бориса Хлебникова, комедию «Молодой человек» Александра Фомина и семейный фильм «Чук и Гек. Большое приключение» режиссера Александра Котта, который лично представил фильм зрителям.

Режиссер Александр Котт: «На фильм про Чука и Гека пришли семьи с детьми, был полный зал. Думаю, что зрители испытывали те же эмоции, что испытывал я, когда снимал это кино. Здорово, что почти все говорили по-русски. В целом, я считаю, что у России и Узбекистана широкие перспективы сотрудничества в сфере кино, потому что первое, что я отметил, – это очень хорошее отношение к России и нашей культуре, и я бы хотел, конечно, поучаствовать в совместном проекте: думаю, что это могла бы быть очень красивая сказка».

Традиционно в рамках Ташкентского кинофестиваля большое внимание уделяется развитию индустриального диалога. В 2022 году Агентство кинематографии Узбекистана подписало несколько меморандумов с российскими кинематографистами, включая Меморандум о сотрудничестве с РОСКИНО. Проекты, которые обсуждались год назад, уже воплощаются в жизнь. Так, в рамках кинофестиваля на презентации совместных проектов был представлен документальный фильм-расследование «Мечеть» (проект совместно с российской киностудией «Лендок») о последних эмирах Бухары и Соборной мечети, которая появилась в Петербурге вопреки всем обстоятельствам. В настоящее время уже написан сценарий, ведется исследовательская работа и подготовка к производству: в Бухаре были проведены съемки старого города, мечетей и медресе для трейлера и материалов фильма. Релиз планируется в 2025 году. Кроме того, по словам генерального директора киностудии «Лендок» Алексея Тельнова, «Лендок» и Агентство кинематографии Узбекистана готовят совместный проект «Волшебный кувшин» – семейное кино в жанре сказочного роуд-муви; производство планируется в 2024 году. «Мы провели скаутинг объектов для фильма в Бухаре, которая сама по себе представляет удивительную «сказочную» фактуру и колорит, познакомились с администрацией города, оценили производственные возможности. В городе есть не только развитая структура для кинопроизводства, но и огромный технический и художественный потенциал, а главное, кадровый ресурс – опытные и профессиональные люди», – отметил Алексей Тельнов.

Также в числе российских фильмов, часть съемок которых будет проходить в Узбекистане – проект об Олимпиаде-80 «Игры», драма «Ринг за колючей проволокой» о великом боксере и хирурге Андрее Борзенко.

Кроме того, режиссер Алексей Учитель, проводя мастер-класс в Ташкентском филиале ВГИКа в рамках фестиваля, отметил, что планирует снимать фильм о композиторе Дмитрии Шостаковиче и один из эпизодов будет сниматься в Узбекистане.

Россия, в свою очередь, также привлекает узбекских кинематографистов с точки зрения съемок узбекских фильмов с использованием российских локаций. Глава международного отдела Агентства кинематографии Республики Узбекистан Сайoра Худайбердиева, принявшая участие в недавних кинолокационных турах РОСКИНО в Калининград и Санкт-Петербург, отметила: «Возможно, мы скоро вновь посетим Калининградскую область, хотим приехать на скаутинг в заброшенную больницу Алленберг, которая впечатлила нас в рамках локационного тура РОСКИНО. Мы планируем задействовать эту локацию для нового узбекского фильма».

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