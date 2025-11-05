Музей МХАТ и Музей кино представляют выставку «ДОМ» фотографа Егора Заики

В Зеленом фойе МХТ имени А.П. Чехова открылась выставка фотографий «ДОМ» Егора Заики. Выставка создана Музеем МХАТ и Музеем кино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Егор Заика работает на границе документального и метафорического, превращая фотографию в способ наблюдения за тем, как прошлое продолжает существовать в настоящем. В последние годы художник часто обращается к исследованию социокультурного феномена театра и сценического пространства как особой формы памяти. Заика уже сотрудничал с МХТ имени А. П. Чехова, театром «Ленком», Театром кукол имени С. В. Образцова; теперь в его объективе – пространства Дома-музея К. С. Станиславского и Музея-квартиры Вл. И. Немировича-Данченко.

На фотографиях Егора Заики мемориальные интерьеры перестают выглядеть застывшими, законсервированными. Они оживают, наполняются теплым светом и воздухом. Биография вещей, принадлежавших создателям Художественного театра, выносится автором на поверхность. Заика пристально, с интересом подлинного исследователя вглядывается в трещинки лестниц, в потертую обивку кресел, в обитые кованые углы дорожного кофра, в помутневшую амальгаму зеркал.

Вот как говорит об этом сам автор Егор Заика: «Макеты спектаклей, стоящие в доме Константина Сергеевича Станиславского, напоминают волшебные ящики с окошками – внутри них оживают крошечные сцены, замкнутые театральные миры. Мне хотелось, чтобы мои фотографии стали продолжением этой идеи: окнами, через которые зритель может ненавязчиво прикоснуться к личному пространству создателей Московского Художественноготеатра».

«Как сказано в стихотворении Роберта Рождественского “Человеку мало надо. Лишь бы дома кто-то ждал”. Дом – это то место, где тебя ждут. Нашей совместной выставкой мы предлагаем посмотреть на слово «дом», как на место встречи с великими, как на историческую память – ведь именно она формирует будущие поколения. Вещи, запечатленные фотографом Егором Заикой, помнят великих людей и могут рассказать историю жизни, об увлечениях или мелочах, которые формировали повседневность наших героев», — рассказал директор Музея МХАТ Павел Ващилин.

На фотографиях разыграны воображаемые ситуации восприятия хозяевами этих пространств. Как они окидывали взглядом рабочие кабинеты или гостиные, в ожидании визитеров, или какие из предметов обстановки они видели в первую очередь, просыпаясь по утрам. Автор блуждает по лабиринтам из вещей, стремясь нащупать хрупкий баланс между визуальной выразительностью и той приземленной рутиной, которая определяла повседневную жизнь хозяев. Другими словами, авторская амбиция состоит в том, чтобы рассказать именно о героях и по возможности очистить пафосный слой символического с некогда пульсирующих пространств, где люди жили, работали и создавали свои произведения.

Директор Государственного центрального музея кино Лариса Баженова отметила: «Без творческого метода, созданного Константином Сергеевичем Станиславским, невозможно представить развитие кинематографа не только русского, но и мирового. Его система формировалась в тесной связи с практиками МХТ и его Студии, постепенно становясь основой реалистического воплощения актера на сцене. Множество прославленных актеров, стоявших у истоков отечественного кино, пришли в него именно из школы Станиславского, были участниками труппы его театра. Это и Михаил Чехов, и Ольга Бакланова, и Аким Тамиров и многие другие. Большим сторонником внедрения метода Станиславского на экране был Всеволод Пудовкин. Их способ актерского существования, основанный на глубине переживания и правде чувств, лег в основу колоссального творческого наследия, которое мы продолжаем чтить и сегодня».

Специально к выставке изданы два альбома с фотографиями Егора Заики о Доме-музее К.С. Станиславского и о Музее-квартире Вл.И. Немировича-Данченко при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.