Праздник красоты и таланта – VI Выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров России «РусАртСтиль»

«Мода на традиции!» - именно с таким девизом в Москве в парке культуры и отдыха «СОКОЛЬНИКИ» в павильоне на Фестивальной площади с 11 по 14 мая 2023 года пройдет VI Выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров России «РусАртСтиль».

На выставке «РусАртСтиль» современные российские тренды соединяются с многовековыми традициями и ищут свое продолжение в таких актуальных темах как интерьер и декор, подарки и украшения, авторская дизайнерская одежда и аксессуары.

Проект пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Москвы, Ассоциации «Организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и Традиции».

Выставка направлена в первую очередь на поддержку творчества молодых мастеров, дизайнеров и способствует сохранению преемственности художественного мастерства поколений, передачи навыков и технологий молодежи.

Основными участниками станут субъекты малого и среднего предпринимательства, предприятия народных художественных промыслов, лучшие мастера декоративно – прикладного искусства, дизайнеры, ассоциации и союзы, палаты ремесел из 25 регионов России.

Свои лучшие работы и новинки мастера представят по направлениям: авторская керамика и фарфор; ювелирные изделия, эмальерное искусство; художественная обработка стекла, металла, камня; резьба по дереву; кружевоплетение и вышивка, живопись, предметы интерьера и декора; художественная обработка кожи и меха; дизайнерская, этническая одежда и аксессуары.

«Дом русской одежды Валентины Аверьяновой» представит возрождение и продвижение русского стиля через современные коллекции - русский боярский наряд 21 века и молодежную линейку одежды и аксессуаров с элементами русского кроя и принта.

В выставке – ярмарке «РусАртСтиль» многие регионы России объединятся в коллективные экспозиции и представят своих лучших мастеров. Также, на объединенном стенде примут участие и ремесленники Москвы, представив свои авторские работы из белой глины с ручной росписью, керамику, кружево и батик, украшения ручной работы из натурального камня, кожи и бисера, декоративные интерьерные изделия, авторские куклы, цветочную аппликацию и др.

Талантливые мастера, работающие виртуозно по художественной обработке стекла, объединятся в специализированном проекте «Про стекло» и порадуют гостей выставки необычными авторскими подарками.

В преддверии летнего сезона модельеры и дизайнеры познакомят с новыми коллекциями авторской одежды и аксессуаров с использованием национальных мотивов.

Важным аспектом на выставке станут деловые встречи и презентации от именитых мастеров и дизайнеров, которые поделятся своим опытом, расскажут о новинках и современных тенденциях в творчестве и моде.

Для широких кругов населения состоятся мастер-классы по следующим направлениям: войлоковаляние, резьба по дереву, художественная обработка кожи, кружевоплетение. Весенняя фото-зона перенесет гостей в волшебную сказку, которую можно будет запечатлеть на фотографиях. Традиционно состоится и ежедневная лотерея с рукотворными призами от компаний – участников проекта.

Выставка-ярмарка «РусАртСтиль» - настоящий праздник красоты и таланта, событие со множеством положительных эмоций, полезных приобретений и интересных идей!

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