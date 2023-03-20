Елена Привалова выступит на органном фестивале в Зарядье

Лауреат премии «Органист года», художественный руководитель фестиваля «Органные вечера в Кусково» Елена Привалова примет участие в органном фестивале в Зале Зарядье. 25 марта она выступит с программой, включившей в себя сочинения Иоганна Себастьяна Баха и продолжателя его традиций в органном творчестве — немецкого композитора Макса Регера, 150-летие со дня рождения которого музыкальная общественность широко отмечает в этом году.

Еще один участник концерта - лауреат международных конкурсов, титулярный органист Кафедрального собора в Калининграде Мансур Юсупов, в его исполнении можно будет также услышать произведения Вагнера, Альбениса, Листа.

Органный фестиваль в Зале Зарядье продлится до 30 марта. В программе дневные и вечерние концерты лучших органистов, мастер-классы и экскурсии, лекции и эксклюзивные встречи для профессионального сообщества органистов, премьеры произведений, написанных специально для французского органа Зала Зарядье.

Начало концерта в 18.00.

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