Всемирный день театра начнётся со «Студенческой театральной ночи»

26 марта в 16:00 на Основной сцене Театра «МОСТ» (ул. Большая Садовая, д. 6) стартует событие, предваряющее Всемирный день театра, беспрецедентное по своей сути, драйву и мощи, – «Студенческая театральная ночь». Это – большая итоговая программа Московской лаборатории студенческого театра, участниками которой станут артисты 35 любительских театров Москвы. Организаторами лаборатории и студенческого марафона выступили Театр «МОСТ» и Театральная мастерская «МОСТ.АК» (проект «Московская студенческая весна») при поддержке Союза театральных деятелей РФ, Ассоциации студенческих театров России, ГИТИСа и Щепкинского училища.

100 студентов непрофильных столичных вузов под руководством наставников покажут зрителям, насколько они прокачали свои навыки, используя известные тексты крупных российских писателей. Участники актёрской лаборатории совместно с мастером Георгием Долмазянам представят спектакль «Островский. Герои в лицах».

«С самого начала проекта я объявил ребятам, что наша работа станет посвящением великому драматургу Александру Островскому в год его 200-летия, — рассказывает режиссёр Георгий Долмазян. — Передо мной стояла непростая задача — сделать с большой группой ранее незнакомых между собой людей, находящихся на разном уровне актёрского мастерства, итоговую постановку. Была выстроена сетка треннингов и упражнений, чтобы ребята стали единым творческим коллективом и сумели показать себя. В основе нашего спектакля-перформанса — «Бесприданница». Думаю, ещё никогда не было подобной постановки этой знаменитой пьесы. На берегу реки Волги выяснять отношения с Ларисами Огудаловыми будут десять Юлиев Карандышевых».

Участники режиссёрской лаборатории погружались в профессию с помощью произведений другого культового драматурга – Антона Чехова. Мастер Фёдор Парасюк предложил студентам представить свои интерпретации образов, работая над сценическим действием «Чехов. Рассказы».

«У классика – живые люди, яркие характеры, почти комическая, очень театральная форма, а внутри кровь льется, текут слёзы. Это по-настоящему высокий материал. Поэтому в качестве темы я предложил ребятам рассказы Чехова. Учиться работать с прозой – это очень важно, – рассказывает Фёдор Парасюк. – В рамках Московской лаборатории студенческого театра мы решили сделать тренинг для режиссёров — руководителей студенческих коллективов. Каждый день перед ними – большая ответственность за тех людей, которые им доверяют. Что с ними делать, куда их вести, как быть понятым? Очень захотелось поделиться опытом, пожаловаться, посмеяться, наворовать друг у друга идей! Чтобы вдохновиться и двигаться дальше».

К студенческому театральному марафону приобщится также молодёжь Театра «МОСТ» – в этот же день в 19:00 артисты учебной студии представят «Класс-концерт», в программу которого войдут 25 ярких номеров – смешных этюдов, тонких наблюдений и музыкальных пародий. В качестве наставников для молодых талантов традиционно выступают известный театральный режиссёр и педагог Евгений Славутин, а также ведущий артист Театра «МОСТ» Евгений Панфёров.

Финалом театрального марафона станет всеобщее неформальное общение – обсуждение увиденного, обмен впечатлениями и эмоциями. «Студенческая театральная ночь» – это уникальное энергетически заряженное представление для тех, кто ценит молодое искусство, любит театр и ждёт весну.

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