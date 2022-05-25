Предаукционная выставка Фонда Cosmoscow  в Доме творчества Переделкино

5 июня 2022 года состоится 9-й Благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow, который пройдет при поддержке проекта Lunar от Hutton Development, многолетнего партнера Cosmoscow, и Ultima Яндекс Go. Предаукционная выставка будет открыта с 2 по 4 июня в Доме творчества Переделкино и станет уникальной возможностью увидеть более 20 лотов аукциона в едином выставочном пространстве перед тем, как работы отправятся в частные коллекции. Специальные лоты представят ДТ Переделкино и Diana Vishneva Foundation. 2 июня, в день открытия выставки, будут объявлены победители ежегодных программ Фонда Cosmoscow.

Zoika. Без названия. 2019

Александр Гронский. Строгино 2011. Диптих. Из цикла «Пастораль». 2011

Арт-группа «Промвыза». Подснежник. 2011

Валерий Чтак. Честолюбие. 2022

Кирилл Манчунский. 9 окурков и ромашка. 2021

Маша Агуреева. Без названия. 2019

«В этом сложном году – году парализованной речи и отсутствующих слов – мы отходим от привычной модели проведения аукциона и предлагаем встретиться в неформальной обстановке в компании друзей и единомышленников, для которых идея поддержки культуры не теряет актуальности даже в самые драматичные времена. Представляя на аукционе произведения современных авторок_в, мы “соединяем” разные временные пласты, чтобы утвердить важность особых, построенных на заботе и соучастии отношений в культуре, на которые мы очень надеемся», – говорит куратор Фонда Cosmoscow Алексей Масляев.

Для аукциона были выбраны работы следующих художников: Мария Агуреева, Сергей Бояринцев, Паша Бумажный, Евгения Буравлева, Александр Гронский, Миша Гудвин, Виктор Жданов, Влад Кульков, Кирилл Манчунский, Владислав Муханов, Егор Плотников, Александр Плюснин, арт-группа «Провмыза», Софья Скидан, Глеб Скубачевский, Альберт Солдатов, Олег Фролов, Валерий Чтак, Андрей Шкарин и Мария Ефимова, Дишон Юлдаш и Zoika.

Лоты предоставлены лично художниками, а также галереями: 11.12 GALLERY (Москва), Anna Nova (Санкт-Петербург), ASKERI GALLERY (Москва), a-s-t-r-a (Москва), DiDi Gallery (Санкт-Петербург), fābula (Москва), FUTURO (Нижний Новгород), Omelchenko Gallery (Москва), pop/off/art (Москва), Temnikova & Kasela Gallery (Таллин), «Алиса» (Москва), «КультПроект» (Москва).

Для благотворительного аукциона Фонда Cosmoscow подготовлен специальный двойной лот-проект «Танец и современное искусство» от Diana Vishneva Foundation и фестиваля современной хореографии Context. Лот включает в себя два короткометражных фильма «Место действия» и «Неравные окончания» в жанре кинотанец. Работы созданы во взаимодействии с «Художником года» Cosmoscow, который будет объявлен на открытии предаукционной выставки, и обращены к его творчеству. Хореографами проекта выступили Ольга Тимошенко, Алексей Нарутто и Илья Манылов. Средства, вырученные от продажи лота, будут направлены на реализацию спектакля, приуроченного к 10-летию ярмарки Cosmoscow и 10-летию фестиваля Context в 2022 году. Каждый участник аукциона сможет стать частным патроном проекта и получить специальные привилегии в рамках показов спектакля осенью.

По результатам проведения благотворительного аукциона средства будут в равных долях распределены между художниками-участниками, Фондом Cosmoscow (на создание новых художественных работ, закупку в коллекции российских музеев и организацию образовательных программ), а также студией «Новые городские художники», которая поддерживает художников с особой ментальностью.

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