Предметы участников Великой Отечественной войны пополнили фонды Музея Победы

В фонды Музея Победы поступили уникальные предметы 1930-40-х гг. Жительница столицы передала на вечное хранение в музей предметы фронтового и гражданского быта из семейной коллекции. Планируется, что раритеты станут новыми экспонатами на выставках Музея Победы.

«На экспертизу в Музей Победы поступило более 30 предметов из семьи Колдаевых. Музей выражает признательность за переданные семейные реликвии. Каждая из них представляет интерес для музейного собрания» — рассказала главный хранитель Музея Победы Наталия Засковец.

Юлия Николаевна Колдаева передала в Музей Победы материалы, принадлежавшие ее родным: отцу Николаю Алексеевичу Бархатлеву, деду Александру Григорьевичу Цопину и бабушке Варваре Иосифовне Вранна.

Среди предметов особый интерес представляют японские наручные часы 1930-40-х годов Николая Алексеевича Бархатлева, который с начала войны служил на Дальнем Востоке, а в августе 1945 года сражался с японскими милитаристами, за что впоследствии был награжден медалью «За победу над Японией». Ему же принадлежал бритвенный станок 1949 года, изготовленный на заводе «Красная звезда» Министерства местной промышленности РСФСР, который выпускал аналоги по патенту 1904 года, во время войны работал на нужды фронта. Глубоко личная семейная история скрывается за обложкой записной книжки Ленинградской фабрики «Светоч» с дарственной гравировкой «Мужу и другу. Зорина». Являясь мемориальными вещами, предметы остаются типовыми для военного и послевоенного времени. Личные вещи Николая Алексеевича пополнили комплекс экспонатов, ранее переданных в дар его наследницей.

Следует отметить, что родственники дарительницы были выдающимися личностями. Николай Алексеевич после войны, в 1953 году, закончил Московский энергетический институт им. В.М. Молотова, где остался на кафедре и работал старшим преподавателем до 1982 году (до самой смерти). Другой родственник — дед Цопин Александр Григорьевич — в годы Великой Отечественной войны был на административной службе в Наркомате Обороны СССР, а после ее окончания — в аппарате ЦК ВКП (б), Министерстве Промышленности строительных материалов, Министерстве автомобильного транспорта. Не менее выдающейся была и бабушка дарительницы — труженица тыла, заведующая детским садом Деткомбината аппарата ЦК КПСС Варвара Иосифовна Вранна.

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