Музей современной истории России вошел в проект «Навигатор Победы»

21 июля Музей современной истории России (ГЦМСИР) присоединился к проекту Музея Победы и Всероссийской Ассоциации патриотического туризма «Навигатор Победы».

«Всероссийская Ассоциация патриотического туризма продолжает расширять свои программы. Теперь, помимо погружения в историю Великой Отечественной войны в Музее Победы на Поклонной горе и его филиалах, участники туристических программ «Навигатора Победы» смогут ознакомиться с историческим наследием современной России в одном из крупнейших музеев новейшей истории в мире – ГЦМСИР», – рассказали в Музее Победы.

В маршруты «Навигатора Победы» войдет посещение главного здания Музея современной истории России и одного из отделов – мемориальной квартиры Г.М. Кржижановского. Во время экскурсий туристы узнают о Первой мировой войне, о предвоенном времени и предпосылках Великой Отечественной войны, о подвиге советского народа и научных достижениях нашей страны в самые сложные времена, а также о послевоенном развитии СССР.

Проект «Навигатор Победы» создан Всероссийской Ассоциацией патриотического туризма и Музеем Победы. Проект объединяет в единые маршруты самые современные и прогрессивные музеи Москвы, Московской области и других регионов.

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