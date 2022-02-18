Предпремьерные показы нового спектакля «Платонов болит» проходят в Театре на Бронной

В Театре на Бронной 18 и 19 февраля 2022 года проходят предпремьерные показы нового спектакля Александра Молочникова «Платонов болит».

Режиссер Александр Молочников обращается к первому драматургическому опыту Антона Чехова — пьесе, написанной им в 18 лет во время учебы в гимназии. Рукопись этого произведения — единственный из черновиков драматурга, дошедший до нашего времени. Одиннадцать самодельных тетрадей с текстом были найдены уже после смерти писателя. В рукописи не обнаружилось титульного листа, и поэтому текст стал известен как «Пьеса без названия». В письмах Чехова к брату упоминался и заголовок «Безотцовщина», а иногда пьесу называют по имени главного героя — учителя математики Платонова.

«Пьеса без названия» — проблемное произведение с множеством сложных характеров и сюжетных линий. Александр Молочников представляет в Театре на Бронной собственное прочтение пьесы. Действие разворачивается все в той же чеховской Войницевке, но для режиссера это такое место, где можно быть собой: место силы, свободы, любви и перманентного счастья.

«Мы репетируем этот спектакль с перерывами больше года, а значит, больше года живем этой пьесой, она нам даже снится. Это первая пьеса Чехова — молодого, смелого, не верящего в себя как в драматурга. И я надеюсь, что молодой Чехов простил бы нас — тех молодых, которые поработали с его текстом и изрядно его преобразовали. С одной стороны, из этой пьесы без названия (то ли «Безотцовщины», то ли «Платонова») выросли все последующие работы Чехова. С другой — так, как в этом тексте, у него не говорят нигде. Маленький Чехов будто подслушал самые интимные разговоры взрослых, чтобы описать потрясающий вечер в Войницевке. Спасибо ему! Этот год мы провели, пытаясь повторить этот вечер, где люди безумно счастливы и хотят забыться в бурном потоке ночного безумия, но у каждого «Платонов болит»», – рассказывает режиссер Александр Молочников.

«Я занимаюсь театром больше 30 лет — первый спектакль оформил в 1989 году. И сейчас у меня ощущение, будто я вернулся во времена своей бурной театральной юности: чувствую такой же адреналин и готовность работать 24/7. Театр — это игра коллективная, и с этим у нас полный порядок. А Саша — режиссер идейный, мощный и неуемный… Я думаю, нас ждет успех. Мы на это нацелены», – говорит художник Андрей Шаров.

Роли исполняют: Светлана Ходченкова, Екатерина Варнава, Виктория Толстоганова, Константин Юшкевич, Александра Ревенко, Мария Карпова, Варвара Шмыкова, Леонид Тележинский, Александр Голубков, Ксения Трейстер, Олег Кузнецов, Дмитрий Гурьянов, Артемий Мильграм, Кай Алекс Гетц.

Премьера спектакля пройдёт в апреле.

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