«Москвариум» примет участие в акции «Ночь географии» от Русского географического общества

3 июня в «Москвариуме» в рамках акции «Ночь географии» с 17:00 до 23:00 каждый час будут проходить бесплатные тематические экскурсии. «Москвариум» будет открыт для посетителей до полуночи.

Команда «Москвариума» видит свою задачу в том, чтобы предоставить людям возможность получить незабываемый опыт, яркие впечатления и совершить новые открытия. Именно поэтому «Москвариум» поддерживает акцию РГО «Ночь географии», которая проводится ежегодно и по праву считается событием общенационального значения, объединяющим сотни организаторов и десятки тысяч участников.

Гости смогут посетить Аквариум до полуночи, приобрести билеты можно в кассе до 23:00 или на сайте. После 16:00 билеты в Аквариум можно будет купить со скидкой 15%. Для этого необходимо назвать кодовое слово "География" или ввести на сайте промокод geography.

C 17:00 до 23:00 каждый час будут проходить бесплатные тематические экскурсии по экспозиции Аквариума. Для участия в экскурсии необходимо приобрести билет в Аквариум и записаться на нее по телефону +7 499 677-77-77. Количество мест ограничено.

«Москвариум» ежегодно входит в число самых популярных мест для семейного отдыха как среди москвичей, так и среди гостей столицы. Мы с радостью поддержали акцию «Ночь географии» - новый формат познавательно-развлекательного досуга. Для нас важно популяризировать науку, получение знаний, в том числе, в области океанографии и морской биологии», - прокомментировали в пресс-службе «Москвариума».

«Москвариум» на ВДНХ открылся для посетителей 5 августа 2015 года. Это не только один из крупнейших океанариумов Европы, расположенных в сотнях километров от побережья, но и крупный культурно-досуговый центр, где проходят уникальные водные шоу, концерты в атмосфере ночного океанариума, а для детей и их родителей доступны интерактивная выставка «Путь воды» и спектакли детского театра «Ламантин».

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