Центр Гиляровского открывает выставку, посвященную книге Тани Борисовой «Привет, Москва!»

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24 февраля 2022 года в Центре Гиляровского откроется выставка, посвященная книге Тани Борисовой «Привет, Москва!». В 18:00, в этот день, на презентации книги Таня расскажет о работе над проектом, теоретической основе рисования с натуры и по фотографии и практике пристального взгляда на давно знакомый город. На выставке посетители смогут увидеть эскизы и финальные рисунки из книги, а также наброски графической мастерской «Простая школа».

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privet_moskva

privet_moskva

privet_moskva

privet_moskva

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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