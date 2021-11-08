Школьники и учителя из Подмосковья могут принять участие во Всероссийской акции «Культурный марафон», посвященной кинематографу

8 ноября 2021 года в стране стартовала традиционная акция «Культурный марафон». Акция, которая финиширует 10 декабря, приурочена к важной дате в истории кино – 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс.

Школьники смогут пройти увлекательный онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством. Интерактивные занятия покажут, как устроено кино, как режиссеры управляют нашими эмоциями и какие приемы используют. Организаторы акции – Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ и Яндекс.

Цель «Культурного марафона» – увлечь школьников новым «предметом», познакомить их с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческий поиск. Изучая и обсуждая кино, участники учатся анализировать художественные произведения и формулировать свое мнение. В рамках акции школьники также смогут встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, организовать киноклуб в своей школе и попробовать себя в создании мини-фильмов.

Материалы теста подготовили эксперты «КиноПоиска» совместно с методистами и экспертами образовательных проектов Яндекса. Задания адаптированы для учеников младших, средних и старших классов. Школьники узнают, за счет каких приемов создатели фильмов держат зрителей в напряжении, что цвет может рассказать о чувствах героя и по каким принципам строятся комедийные диалоги. Теория будет подкреплена примерами из отечественной и зарубежной классики и современных фильмов.

Чтобы принять участие в «Культурном марафоне», нужно зарегистрироваться по ссылке http://education.yandex.ru/culture.

Присоединиться к акции могут все желающие – учителя, школьники, их родители. На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут, начать можно в любое время. Участников ждут призы – Яндекс.Станции Лайт. Их получат 100 учителей и 500 учеников.

Первый «Культурный марафон» прошел в 2019 году и был посвящен миру современной культуры. В нем приняли участие 590 тысяч школьников и более 8 тысяч учителей. В 2020 году количество участников выросло до 860 тысяч учеников и 28 тысяч преподавателей, а темой акции стала культура народов России.

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