Представлен финальный трейлер к семейной приключенческой комедии «Мой любимый призрак»

Представлен финальный трейлер к семейной приключенческой комедии в духе самых известных и любимых фантастических саг «Мой любимый призрак». Напомним, что в российский прокат фильм выйдет 9 февраля. Прокатчик - кинокомпания «Наше кино».

Главный герой фильма — приведение Бубух — персонаж детской литературы немецкого писателя Эберхарда Александра-Бурга. Неуклюжий и немного вредный призрак полюбился слушателям еще в середине прошлого столетия по одноименным радиопередачам, которые транслировались по всей Европе. На сегодняшний день Бубух — один из самых любимый героев родителей и детей, воспитавший не одно поколение на забавных и поучительных историях.

Последние 500 лет призрак Бубух пугает обитателей своего замка, но все его попытки неизменно заканчиваются провалом и лишь вызывают улыбку. Однако он не теряет надежды. Однажды к воротам замка приходит девушка, которая представляется племянницей Бубуха. Она просит призрака и короля замка Юлиуса спасти ее маму, которую удерживает у себя в плену злая ведьма Эрла. В руках у девушки могущественная книга магии. Понимая, какие невероятные возможности таит в себе книга, призрак и король соглашаются помочь. Втроем они отправляются в опасное приключение в лес, где живет Эрла.

Премьера в России 9 февраля 2023 года.

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