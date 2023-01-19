Новые серии остросюжетного проекта «Артефакты. Культурный детектив»

Премьера шестого сезона проекта об арт-расследованиях «Артефакты. Культурный детектив» состоится в Okko 20 января. Зрители телеканала «Моя Планета» увидят новые серии уже 21 января. «Артефакты. Культурный детектив» – совместная инициатива национального проекта «Культура», телеканала «Моя Планета», студии ЕМГ и Okko.

Проект посвящен малоизвестным, скрытым фактам, которые запечатлены в произведениях искусства. В расследованиях ведущему помогает мультимедиагид «Артефакт», который развивается благодаря национальному проекту «Культура». Это бесплатное приложение с технологией дополненной реальности, которое понятно и интересно рассказывает о предметах искусства. Достаточно прийти в музей, скачать в приложении выставку и навести камеру смартфона на экспонат. Цифровой помощник его распознает и подсветит «точки интереса» — контент-поинты с информацией о предмете искусства и контексте его создания.

«Проект показывает, как интересно и, главное, полезно бывает посещение наших музеев. В каждом регионе страны есть настоящие сокровищницы, которые расскажут посетителям о богатой культуре России, её народах и обычаях. Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше людей узнавали новое о родной стране, в том числе благодаря полезным сервисам, которые развиваются по нацпроекту "Культура"», — говорит генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Съёмки шестого сезона прошли в Грозном, Махачкале, Ульяновске, Рязани и Самаре.

«Проекту уже два года. В нашей копилке – пять сезонов, 25 фильмов, и мы продолжаем стремительно двигаться вперёд, расширяем географию и осваиваем новые темы в нашем детективном формате. Новый сезон получился очень разнообразным: вас ждут расследования из области русской литературы, живописи, истории, культурного наследия народов России. Не пропустите очередное увлекательное путешествие по удивительным музеям нашей страны!», — говорит Роман Лобашов, креативный продюсер телеканала «Моя Планета».

Первая серия «Пламя Есенина» посвящена родине Сергея Есенина — селу Константиново в Рязанской области. Ведущий изучит сборник самых ранних стихов поэта и отыщет описанные в них реальные пейзажи, а также выяснит, что именно разожгло пламя в душе легендарного поэта. Также Андрей Понкратов попытается разгадать тайны поэмы «Черный человек».

Далее зрителей ждёт выпуск «Чеченский танец», в центре внимания которого окажется картина «Танец» художника Рустама Яхиханова. Понкратов попробует прочувствовать ритм жизни современной Чечни, а также выяснить, без каких элементов традиционной культуры она немыслима.

В рамках следующего арт-расследования Андрей Понкратов отправится на поиски художественных кладов Самары. В серии «Открытка из Самары» после изучения картины «Городской пейзаж» Ольги Розановой ведущий выяснит, почему этот поволжский город часто называют «сокровищницей модерна мирового масштаба». Как так вышло, что красоту Самары жители Петербурга, Лондона и Парижа изначально увидели на открытках?

Следующий выпуск «Сон Обломова» снимали в Ульяновске, в родовом имении писателя Ивана Гончарова. Здесь ведущий найдёт особый ключ к роману «Обломов». Им станет ракушка, привезённая Гончаровым из кругосветного путешествия. Она расскажет, как Гончаров понял чаяния русской души, изучая экзотические традиции и культуры.

Серию «Балхарская керамика» снимали в Махачкале. Изучив орнаменты, нарисованные на древнем балхарском кувшине, «культурный детектив» Андрей Понкратов выяснит, почему эти же самые узоры до сих пор украшают улицы современных городов Дагестана. И разберётся, какая магия в них таится.

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